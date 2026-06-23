今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米６月S＆Ｐグローバル製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１６１円００～１６２円００銭。



前日のニューヨーク市場では一時１６１円９３銭近辺までドル高・円安が進行したが、この日の東京市場に移ってからは、１６１円台半ばでの一進一退が続いた。１６２円台に乗せれば１９８６年１２月以来、３９年半ぶりのドル高・円安水準となるだけに、政府・日銀による為替介入も警戒されるなかドル円相場は神経質な値動きが続いている。今晩は米６月製造業ＰＭＩが発表される。強めの内容となった場合、インフレ警戒感からドル高・円安要因となることも予想されるだけに、その結果が注目される。また、明日は６月開催分の日銀金融政策決定会合の「主な意見」が発表される。加えて、⁠植田和男総裁が‌全国信用金庫‌大会で挨拶を行う。氷⁠見野良三‌副総⁠裁が代読する。



出所：MINKABU PRESS