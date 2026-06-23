月曜に疲れた顔で出社する人と、休日をしっかり楽しみながら、仕事で大きな成果を出し続ける人もいる。その違いはどこにあるのだろうか。実は、デキる人ほど「休み方」に独自の工夫があるという。彼らが過ごしている休日の共通点とは。※本稿は、日本バトラー＆コンシェルジュ代表の新井直之『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』（あさ出版）の一部を抜粋・編集したものです。

休日明けの通勤電車に並ぶ

お疲れ顔の人々……

月曜の朝、通勤電車に乗ると、疲れた表情をした人が目立ちます。

せっかくの休日にリフレッシュできず、疲れを持ち越してしまっているのでしょう。

私の周囲にも、疲れが抜けないまま働いている人は少なくありません。

休日返上で仕事をしたり、家族サービスで疲れたりと理由はさまざまですが、その背景には「性格的な特徴」も大きく関係しているように思います。

たとえば、計画性がなく、どこか能天気な人は、疲れをためやすい傾向にあるようです。

「休みにまとめて作業すればいい」と軽く考え、休日を使って一気に仕事を片づけようとして、短期間で詰め込みすぎ、疲労が回復するどころか、さらに積み重なってしまいます。

一方で、心配性な人もまた、休んでも疲れが取れにくいタイプといえます。

「何か抜けていないか」

「トラブルが起きていないか」

と、常に気を張っており、出かけていても頭の中は仕事のことでいっぱい。

せっかく休んでいるのに心が休まらないため、気づけば休日明けにはかえって消耗しているのです。

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