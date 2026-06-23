yonige、約10年前の曲をリアレンジしてリリース。「やりたかったイメージに限りなく近い」

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■「飛び道具みたいな音がいっぱい鳴ってる『しがないふたり(re-arrange ver.)』。意外さもあるから、聴き込んで欲しい」（ごっきん）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。6月は2人組ロックバンド・yonigeの牛丸ありさ（Vo/Gt）とごっきん（Ba/Cho）が担当MCとして登場。

6月23日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、5月27日にリリースされたニューシングル「芽吹くとき」に収録された「しがないふたり(re-arrange ver.)」をレコメンドした。

「お聴きいただいているのは、5月27日にCDリリースされたyonigeのニューシングル『芽吹くとき』に収録されている『しがないふたり(re-arrange ver.)』です」と牛丸が曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「しがないふたり(re-arrange ver.)」について、「この曲はだいぶ昔…約10年前ぐらいの曲。ずっとお気に入りの曲だったけど、当時は技術とか知識がなくて、自分の本当にやりたかったアレンジをできなかった。当時できる最大限で頑張ったんですけど」と話し、「サポートギターの土器（大洋）さんの協力のもと、私が当時イメージしていた『しがないふたり』に限りなく近いリアレンジができました」と説明した牛丸。

ごっきんは、「アウトロとかではけっこう飛び道具みたいな音がいっぱい鳴っていて、ピュンピュンピュンピュンって音がベースで鳴ってるっていう意外さもあります。よろしければ、しっかり聴き込んでみてください」とサウンド面の聴きどころについて解説。「この曲も収録されているニューシングル『芽吹くとき』、ぜひチェックしてください」と牛丸がリスナーに薦めた。

8月には東名阪ワンマンツアー『yonige one man tour 2026 ～夏の魔法にかかって壊れていくだけのふたり～』の開催が決定しているyonige。

8月6日（木）東京・渋谷クラブクアトロ、8月10日（月）大阪・梅田クラブクアトロ、8月11日（火）愛知・名古屋クラブクアトロで開催することを告知すると、「このワンマンツアーのタイトルが『しがないふたり』の歌詞になってます。お気に入りのワンフレーズです」と牛丸が明かす。

「yonigeのライブはめちゃくちゃ曲がいいので、盛り上がってほしいとか、なにかを強要することはないです。みんなが好きなペースで観られるライブ」と話すごっきんは、「よく『ライブ、ひとりで行くのは怖いな』って言っている方がいらっしゃるんですけど、ぜひおひとりでも友達とでも来てほしいです」と呼びかけ、「ぜひ、会場でお会いしましょう！」と牛丸が締めた。

yonigeの最新情報は、公式サイトをチェックして欲しい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回1曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

■『誰だってNeed Music』概要

6月23日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画