宇多田ヒカル、甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」のMVをプレミア公開

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宇多田ヒカルが甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」のMVを、6月24日0時に宇多田ヒカル公式Youtubeチャンネルでプレミア公開する。

■5月末に突如SNS上にて公開されたティザー映像に大反響

5月末に突如SNS上にて公開されたティザー映像には「なんじゃーーーー気になるぅ」「コレはいったいッ」とコメントが寄せられ、期待感が高まるなか、いよいよその全貌が明らかになる。

「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」も収録される、宇多田ヒカルの配信EP、7インチアナログレコード盤「パッパパラダイス」は、6月24日にリリース。

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE『パッパパラダイス』

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL EP『パッパパラダイス』

2026.06.24 ON SALE

ANALOG「パッパパラダイス」

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『ディス・イズ・ザ・ワン』

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』

■関連リンク

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/