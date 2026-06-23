宇多田ヒカル、甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」のMVをプレミア公開
宇多田ヒカルが甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」のMVを、6月24日0時に宇多田ヒカル公式Youtubeチャンネルでプレミア公開する。
■5月末に突如SNS上にて公開されたティザー映像に大反響
5月末に突如SNS上にて公開されたティザー映像には「なんじゃーーーー気になるぅ」「コレはいったいッ」とコメントが寄せられ、期待感が高まるなか、いよいよその全貌が明らかになる。
「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」も収録される、宇多田ヒカルの配信EP、7インチアナログレコード盤「パッパパラダイス」は、6月24日にリリース。
■リリース情報
2026.05.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE『パッパパラダイス』
2026.06.24 ON SALE
DIGITAL EP『パッパパラダイス』
2026.06.24 ON SALE
ANALOG「パッパパラダイス」
2026.06.24 ON SALE
ANALOG『エキソドス』
2026.06.24 ON SALE
ALBUM『エキソドス』
2026.06.24 ON SALE
DIGITAL ALBUM『エキソドス』
2026.06.24 ON SALE
ANALOG『ディス・イズ・ザ・ワン』
2026.06.24 ON SALE
ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』
2026.06.24 ON SALE
DIGITAL ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』
■関連リンク
宇多田ヒカル OFFICIAL SITE
https://www.utadahikaru.jp/