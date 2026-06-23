2人組ユニットkatawara、初ワンマンライブ開催決定！美しいピアノのメロディーが響きわたるティザー映像も公開

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若手音楽シーンで大注目の2人組ユニットkatawaraの初ワンマンライブが、10月31日に東京・表参道WALL＆WALLで実施されることが決定した。

■「記憶」をテーマにしたティザー映像も公開

katawaraは、双方が作詞作曲を手掛ける男女ツインボーカルの2人組音楽ユニット。

5月にリリースされた「ゆらりくらり」のMVは早くも12万再生超え、Spotifyの月間リスナー数も2万人を超えるなど、目が離せない音楽ユニットだ。

今回発表された、10月31日開催の東京・表参道WALL＆WALLでの初ワンマンライブ『katawara 1st one man live「記憶」』のティザー映像も同時に公開された。

『katawara 1st one man live「記憶」』のタイトルにある「記憶」をテーマに、美しいピアノのメロディーと「あの日、あの場所で、僕は、僕らは。」というフレーズから始まる映像が、早くもワンマンライブへの期待を高める。

チケットの購入も6月23日から開始。ぜひチェックしよう。

■ライブ情報

『katawara 1st one man live「記憶」』

10/31（土）東京・表参道WALL＆WALL

■リリース情報

2026.05.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ゆらりくらり」

https://katawara.lnk.to/YurariKurari

■関連リンク

『katawara 1st one man live「記憶」』チケット購入サイト

https://wallwall.zaiko.io/item/382861

katawara OFFICIAL SNS

https://lit.link/__katawara__