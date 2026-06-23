藤井風、Apple Musicの人気ラジオ番組で披露した「You」「Okay, Goodbye」を音源と映像をセットで配信リリース

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藤井 風（Fujii Kaze）が、4月に『Coachella Festival』に初出演した際に登場したApple Musicの人気ラジオ番組『The Zane Lowe Show』で披露した楽曲の音源と映像がコンパイルされたEP、Fujii Kaze『Live at Apple Music Radio』が6月23日にリリースされた。

■コーラス＆本人の歌声とキーボードだけ！原曲とは異なるアレンジに注目

同番組で披露した楽曲は、2025年の夏にリリースし、先日行われた『MUSIC AWARD JAPAN 2026』では最優秀アルバム賞を受賞したばかりの3rdアルバム『Prema』収録曲「You」と「Okay, Goodbye」。

コーラスは、2026年初出演した『Coachella Festival』で共演しているふたりを迎えており、アルバム『Prema』で楽曲制作に深く携わり、共同作詞やバックボーカルも務めたShy Carter（シャイ・カーター）と、Fujii Kazeのライブでもコーラスとして活躍しているARIWA（アリワ）が担当している。

そんなコーラスと本人の歌声とキーボードの音色だけで構築された、原曲とは異なるシンプルながらストレートに響くここだけのアレンジにも注目しよう。

■リリース情報

2026.06.23 ON SALE

DIGITAL EP『Live at Apple Music Radio』

■関連リンク

藤井 風 OFFICIAL SITE

https://fujiikaze.com

■【画像】Fujii Kaze アーティスト写真