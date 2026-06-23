藤井 風、Apple Musicラジオ番組でのパフォーマンスを配信リリース 披露した2曲を音源＆映像で
自身最大規模となるワールドツアー『Prema World Tour』も控える中、イギリスのR＆Bアーティスト・Elmiene（エルミーン）との新曲「Comets + Gold」をリリースしたばかりの藤井 風（Fujii Kaze）が、新EPを配信リリースした。
【写真】どんな表情!? 藤井 風が公開した29歳の誕生日ショット（3枚目）
新EP『Live at Apple Music Radio』は、4月に『Coachella Festival』へ初出演した際、Apple Musicの人気ラジオ番組『The Zane Lowe Show』で披露した楽曲の音源と映像を収録した作品。その際に披露した楽曲は、昨夏にリリースされ、13日に授賞式が開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で最優秀アルバム賞を受賞したばかりの3rdアルバム『Prema』より「You」と「Okay, Goodbye」の2曲。
コーラスには『Coachella Festival』でサポートを務めた2人を迎えている。『Prema』での楽曲制作にも深く携わり、共同作詞やバックボーカルも務めたShy Carter（シャイ・カーター）と藤井のライブでもコーラスとして活躍しているARIWA（アリワ）が参加している。
藤井の歌声とキーボード、そして2人のコーラスだけで構築された、原曲とは異なるシンプルながらストレートに響くアレンジに注目だ。
【写真】どんな表情!? 藤井 風が公開した29歳の誕生日ショット（3枚目）
新EP『Live at Apple Music Radio』は、4月に『Coachella Festival』へ初出演した際、Apple Musicの人気ラジオ番組『The Zane Lowe Show』で披露した楽曲の音源と映像を収録した作品。その際に披露した楽曲は、昨夏にリリースされ、13日に授賞式が開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で最優秀アルバム賞を受賞したばかりの3rdアルバム『Prema』より「You」と「Okay, Goodbye」の2曲。
藤井の歌声とキーボード、そして2人のコーラスだけで構築された、原曲とは異なるシンプルながらストレートに響くアレンジに注目だ。