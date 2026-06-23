「日経225ミニ」手口情報（23日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限5193枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月23日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5193枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5193( 5193)
ソシエテジェネラル証券 4459( 4459)
SBI証券 6815( 2913)
バークレイズ証券 2819( 2819)
楽天証券 2378( 1200)
松井証券 498( 498)
マネックス証券 472( 472)
フィリップ証券 328( 328)
三菱UFJeスマート 467( 233)
インタラクティブ証券 167( 167)
JPモルガン証券 133( 133)
日産証券 106( 106)
ドイツ証券 25( 25)
BNPパリバ証券 6( 6)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 178( 178)
マネックス証券 55( 55)
SBI証券 207( 41)
三菱UFJeスマート 38( 30)
楽天証券 50( 26)
フィリップ証券 22( 22)
インタラクティブ証券 17( 17)
JPモルガン証券 13( 13)
松井証券 12( 12)
ドイツ証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 10( 10)
日産証券 6( 6)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 149690( 149690)
ソシエテジェネラル証券 74329( 74329)
バークレイズ証券 48715( 48715)
SBI証券 60762( 26288)
楽天証券 40699( 21411)
松井証券 16675( 16675)
日産証券 5797( 5797)
サスケハナ・ホンコン 5394( 5394)
三菱UFJeスマート 8923( 5133)
ゴールドマン証券 4704( 4598)
マネックス証券 3685( 3685)
JPモルガン証券 3452( 3452)
みずほ証券 2085( 2085)
モルガンMUFG証券 1923( 1917)
フィリップ証券 1374( 1374)
BNPパリバ証券 1101( 1101)
インタラクティブ証券 903( 903)
ビーオブエー証券 857( 857)
野村証券 608( 608)
UBS証券 378( 378)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5193( 5193)
ソシエテジェネラル証券 4459( 4459)
SBI証券 6815( 2913)
バークレイズ証券 2819( 2819)
楽天証券 2378( 1200)
松井証券 498( 498)
マネックス証券 472( 472)
フィリップ証券 328( 328)
三菱UFJeスマート 467( 233)
インタラクティブ証券 167( 167)
JPモルガン証券 133( 133)
日産証券 106( 106)
ドイツ証券 25( 25)
BNPパリバ証券 6( 6)
ゴールドマン証券 2( 2)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 178( 178)
マネックス証券 55( 55)
SBI証券 207( 41)
三菱UFJeスマート 38( 30)
楽天証券 50( 26)
フィリップ証券 22( 22)
インタラクティブ証券 17( 17)
JPモルガン証券 13( 13)
松井証券 12( 12)
ドイツ証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 10( 10)
日産証券 6( 6)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 149690( 149690)
ソシエテジェネラル証券 74329( 74329)
バークレイズ証券 48715( 48715)
SBI証券 60762( 26288)
楽天証券 40699( 21411)
松井証券 16675( 16675)
日産証券 5797( 5797)
サスケハナ・ホンコン 5394( 5394)
三菱UFJeスマート 8923( 5133)
ゴールドマン証券 4704( 4598)
マネックス証券 3685( 3685)
JPモルガン証券 3452( 3452)
みずほ証券 2085( 2085)
モルガンMUFG証券 1923( 1917)
フィリップ証券 1374( 1374)
BNPパリバ証券 1101( 1101)
インタラクティブ証券 903( 903)
ビーオブエー証券 857( 857)
野村証券 608( 608)
UBS証券 378( 378)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース