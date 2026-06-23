「日経225ミニ」手口情報（23日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限1万8392枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月23日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8392枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18392( 17892)
ソシエテジェネラル証券 9752( 9752)
バークレイズ証券 9211( 9211)
SBI証券 11677( 5581)
楽天証券 4899( 1819)
松井証券 962( 962)
インタラクティブ証券 906( 906)
ゴールドマン証券 662( 662)
フィリップ証券 624( 624)
マネックス証券 497( 497)
三菱UFJeスマート 637( 409)
JPモルガン証券 282( 282)
日産証券 143( 143)
ドイツ証券 81( 81)
豊証券 30( 30)
三田証券 20( 20)
BNPパリバ証券 17( 17)
光世証券 10( 10)
立花証券 10( 10)
ビーオブエー証券 502( 2)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 392( 392)
ABNクリアリン証券 141( 141)
マネックス証券 104( 104)
楽天証券 127( 89)
SBI証券 143( 71)
フィリップ証券 54( 54)
三菱UFJeスマート 47( 35)
JPモルガン証券 33( 33)
松井証券 32( 32)
日産証券 14( 14)
インタラクティブ証券 14( 14)
ドイツ証券 10( 10)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 283569( 283569)
ソシエテジェネラル証券 176565( 176565)
バークレイズ証券 144448( 144448)
SBI証券 99657( 44187)
楽天証券 54054( 32684)
松井証券 27908( 27908)
日産証券 23673( 23673)
サスケハナ・ホンコン 19950( 19950)
JPモルガン証券 11379( 11379)
モルガンMUFG証券 11274( 11274)
ゴールドマン証券 10253( 10167)
三菱UFJeスマート 15834( 9746)
ビーオブエー証券 6745( 6745)
野村証券 6693( 6693)
BNPパリバ証券 6243( 6243)
マネックス証券 5697( 5697)
インタラクティブ証券 5671( 5671)
みずほ証券 5802( 5579)
広田証券 3302( 3302)
フィリップ証券 3074( 3074)
大和証券 223( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18392( 17892)
ソシエテジェネラル証券 9752( 9752)
バークレイズ証券 9211( 9211)
SBI証券 11677( 5581)
楽天証券 4899( 1819)
松井証券 962( 962)
インタラクティブ証券 906( 906)
ゴールドマン証券 662( 662)
フィリップ証券 624( 624)
マネックス証券 497( 497)
三菱UFJeスマート 637( 409)
JPモルガン証券 282( 282)
日産証券 143( 143)
ドイツ証券 81( 81)
豊証券 30( 30)
三田証券 20( 20)
BNPパリバ証券 17( 17)
光世証券 10( 10)
立花証券 10( 10)
ビーオブエー証券 502( 2)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 392( 392)
ABNクリアリン証券 141( 141)
マネックス証券 104( 104)
楽天証券 127( 89)
SBI証券 143( 71)
フィリップ証券 54( 54)
三菱UFJeスマート 47( 35)
JPモルガン証券 33( 33)
松井証券 32( 32)
日産証券 14( 14)
インタラクティブ証券 14( 14)
ドイツ証券 10( 10)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 283569( 283569)
ソシエテジェネラル証券 176565( 176565)
バークレイズ証券 144448( 144448)
SBI証券 99657( 44187)
楽天証券 54054( 32684)
松井証券 27908( 27908)
日産証券 23673( 23673)
サスケハナ・ホンコン 19950( 19950)
JPモルガン証券 11379( 11379)
モルガンMUFG証券 11274( 11274)
ゴールドマン証券 10253( 10167)
三菱UFJeスマート 15834( 9746)
ビーオブエー証券 6745( 6745)
野村証券 6693( 6693)
BNPパリバ証券 6243( 6243)
マネックス証券 5697( 5697)
インタラクティブ証券 5671( 5671)
みずほ証券 5802( 5579)
広田証券 3302( 3302)
フィリップ証券 3074( 3074)
大和証券 223( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース