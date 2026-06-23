「TOPIX先物」手口情報（23日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限7800枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月23日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7800枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7800( 7800)
バークレイズ証券 7319( 7319)
ソシエテジェネラル証券 6602( 6602)
ビーオブエー証券 2716( 2716)
JPモルガン証券 2030( 2030)
ゴールドマン証券 1926( 1879)
サスケハナ・ホンコン 1540( 1540)
シティグループ証券 1180( 1180)
UBS証券 904( 904)
モルガンMUFG証券 840( 840)
みずほ証券 151( 151)
日産証券 144( 144)
BNPパリバ証券 455( 114)
三菱UFJeスマート 88( 76)
HSBC証券 71( 71)
SBI証券 79( 47)
ドイツ証券 47( 47)
インタラクティブ証券 42( 42)
光世証券 32( 32)
広田証券 22( 22)
大和証券 28( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
岩井コスモ証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7800( 7800)
バークレイズ証券 7319( 7319)
ソシエテジェネラル証券 6602( 6602)
ビーオブエー証券 2716( 2716)
JPモルガン証券 2030( 2030)
ゴールドマン証券 1926( 1879)
サスケハナ・ホンコン 1540( 1540)
シティグループ証券 1180( 1180)
UBS証券 904( 904)
モルガンMUFG証券 840( 840)
みずほ証券 151( 151)
日産証券 144( 144)
BNPパリバ証券 455( 114)
三菱UFJeスマート 88( 76)
HSBC証券 71( 71)
SBI証券 79( 47)
ドイツ証券 47( 47)
インタラクティブ証券 42( 42)
光世証券 32( 32)
広田証券 22( 22)
大和証券 28( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
岩井コスモ証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース