「TOPIX先物」手口情報（23日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、9月限2万553枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月23日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万553枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 20553( 20403)
バークレイズ証券 17416( 17358)
ABNクリアリン証券 17114( 16926)
JPモルガン証券 5271( 4598)
モルガンMUFG証券 6438( 3881)
ゴールドマン証券 9647( 3500)
野村証券 3226( 2899)
サスケハナ・ホンコン 2098( 2098)
ビーオブエー証券 1845( 1765)
シティグループ証券 1715( 1369)
みずほ証券 2072( 1031)
UBS証券 924( 922)
日産証券 693( 693)
ドイツ証券 672( 672)
大和証券 1758( 560)
BNPパリバ証券 437( 437)
SMBC日興証券 1921( 413)
SBI証券 424( 210)
広田証券 189( 189)
三菱UFJeスマート 167( 141)
岡三証券 3( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 20553( 20403)
バークレイズ証券 17416( 17358)
ABNクリアリン証券 17114( 16926)
JPモルガン証券 5271( 4598)
モルガンMUFG証券 6438( 3881)
ゴールドマン証券 9647( 3500)
野村証券 3226( 2899)
サスケハナ・ホンコン 2098( 2098)
ビーオブエー証券 1845( 1765)
シティグループ証券 1715( 1369)
みずほ証券 2072( 1031)
UBS証券 924( 922)
日産証券 693( 693)
ドイツ証券 672( 672)
大和証券 1758( 560)
BNPパリバ証券 437( 437)
SMBC日興証券 1921( 413)
SBI証券 424( 210)
広田証券 189( 189)
三菱UFJeスマート 167( 141)
岡三証券 3( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース