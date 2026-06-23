飯島直子、青梅市でハシゴ酒 角打ち→焼き鳥＆刺身
俳優・飯島直子が、25日放送のBSフジ『飯島直子の今夜一杯いっちゃう？』（毎週木曜 後10：00）で、東京・青梅市を訪れる。
【写真】飯島直子、青梅市でハシゴ酒の様子
飯島が地元の人に愛される店を飲み歩き、常連客やゲストと飾らないトークでほっこり酔いしれる番組。今回は、新宿駅から中央線で最短約1時間の場所に位置し、秩父多摩甲斐国立公園の玄関口にある豊かな自然環境に恵まれながら、便利な住環境も備わった市街地もある青梅市へ。
日向和田（ひなたわだ）にある角打ちが楽しめる酒販店・ホウライヤと、東青梅にある焼き鳥と新鮮なお刺身が自慢の魚鳥酒家 一期一会の2軒をハシゴする。
1軒目のホウライヤは、JR青梅駅から青梅線で2駅の日向和田駅から徒歩約7分の青梅街道沿いに明治創業の老舗酒店の支店として、1975年に開店。撮影が行われたのは水曜日で「水曜あて呑み倶楽部」（毎週水曜たまに土曜開催）が開かれていた。酒販店ならではのお酒のラインナップとともに、料理人の波平夫妻が手かける体に優しい料理を楽しむ。
2軒目の魚鳥酒家 一期一会は、JR東青梅駅から徒歩約2分とアクセスが良く、仕事帰りの客でにぎわう。入口で靴を脱ぐスタイルで、常連客のひとりは「ここが自分の居間。店主の優しさに惚れて長年通っている」と笑顔で語る。
【写真】飯島直子、青梅市でハシゴ酒の様子
飯島が地元の人に愛される店を飲み歩き、常連客やゲストと飾らないトークでほっこり酔いしれる番組。今回は、新宿駅から中央線で最短約1時間の場所に位置し、秩父多摩甲斐国立公園の玄関口にある豊かな自然環境に恵まれながら、便利な住環境も備わった市街地もある青梅市へ。
1軒目のホウライヤは、JR青梅駅から青梅線で2駅の日向和田駅から徒歩約7分の青梅街道沿いに明治創業の老舗酒店の支店として、1975年に開店。撮影が行われたのは水曜日で「水曜あて呑み倶楽部」（毎週水曜たまに土曜開催）が開かれていた。酒販店ならではのお酒のラインナップとともに、料理人の波平夫妻が手かける体に優しい料理を楽しむ。
2軒目の魚鳥酒家 一期一会は、JR東青梅駅から徒歩約2分とアクセスが良く、仕事帰りの客でにぎわう。入口で靴を脱ぐスタイルで、常連客のひとりは「ここが自分の居間。店主の優しさに惚れて長年通っている」と笑顔で語る。