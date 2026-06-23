宇多田ヒカル×甲本ヒロト、異色コラボ曲「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」MV公開決定
宇多田ヒカルが、甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」のミュージックビデオを、24日午前0時より公式YouTubeチャンネルでプレミア公開することが決定した。
【動画】注目のコラボ曲「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」ミュージックビデオ
同曲は、あす24日にリリースされる『パッパパラダイス』EP盤に収録される新バージョン。7インチアナログレコード盤および配信作品のリリースが迫る中、ミュージックビデオ公開が決定した。
「パッパパラダイス」は5月6日に配信され、アニメ『ちびまる子ちゃん』のエンディング主題歌や『綾鷹』CMソングとして話題を集めている楽曲。「feat.甲本ヒロト」バージョンは、宇多田サイドからのオファーにより実現した異色のコラボレーションとして注目を集めている。
5月末には同ミュージックビデオに関連するとみられる映像がSNS上で公開され話題となっていた。ファンの期待が高まる中、その全貌がいよいよ明らかになる。
【動画】注目のコラボ曲「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」ミュージックビデオ
同曲は、あす24日にリリースされる『パッパパラダイス』EP盤に収録される新バージョン。7インチアナログレコード盤および配信作品のリリースが迫る中、ミュージックビデオ公開が決定した。
5月末には同ミュージックビデオに関連するとみられる映像がSNS上で公開され話題となっていた。ファンの期待が高まる中、その全貌がいよいよ明らかになる。