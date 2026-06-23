宇多田ヒカル「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」ミュージックビデオ サムネイル

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　宇多田ヒカルが、甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」のミュージックビデオを、24日午前0時より公式YouTubeチャンネルでプレミア公開することが決定した。

【動画】注目のコラボ曲「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」ミュージックビデオ

　同曲は、あす24日にリリースされる『パッパパラダイス』EP盤に収録される新バージョン。7インチアナログレコード盤および配信作品のリリースが迫る中、ミュージックビデオ公開が決定した。

　「パッパパラダイス」は5月6日に配信され、アニメ『ちびまる子ちゃん』のエンディング主題歌や『綾鷹』CMソングとして話題を集めている楽曲。「feat.甲本ヒロト」バージョンは、宇多田サイドからのオファーにより実現した異色のコラボレーションとして注目を集めている。

　5月末には同ミュージックビデオに関連するとみられる映像がSNS上で公開され話題となっていた。ファンの期待が高まる中、その全貌がいよいよ明らかになる。