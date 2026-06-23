本郷柚巴、むっちり＆ジューシーボディ披露 はちきれんばかりの“たわわ”
元NMB48で“グラビアシンデレラ”の異名を持つ本郷柚巴が、30日発売の『BUBKA』8月号の表紙＆巻頭グラビアに登場する。
【写真】圧巻！むっちり＆ジューシーボディで魅了する本郷柚巴
グラビアのみならず俳優としての活躍中の本郷が表紙で約2年ぶりの登場。セブンネット限定版では横野すみれが表紙を飾り、白夜書房限定版表紙として、虹のコンキスタドールも登場する。
本郷が飾る表紙カットに採用されているのは、夏の到来を予期させる爽やかな表情の1枚。“たわわ”なバストはもちろん、トレードマークである笑顔にもフォーカスした表紙になっている。中面では、爽やかな笑顔とはちきれんばかりのプロポーションのギャップが楽しめるグラビアとなっている。
インタビューでは、上京してからの日常エピソードから、好きな異性のタイプまでざっくばらんに話している。
そのほか、結成12周年を迎える「虹のコンキスタドール」全員水着インタビューや、SKE48の新公演に迫るインタビュー企画を展開。さらに、デジタル写真集展開もある水着グラビアページでは、アイドルグループ#Mooove!所属の織莉叶や、いまグラビア界をざわつかせるニューカマー林美希の2人がそれぞれ登場している。
【写真】圧巻！むっちり＆ジューシーボディで魅了する本郷柚巴
グラビアのみならず俳優としての活躍中の本郷が表紙で約2年ぶりの登場。セブンネット限定版では横野すみれが表紙を飾り、白夜書房限定版表紙として、虹のコンキスタドールも登場する。
本郷が飾る表紙カットに採用されているのは、夏の到来を予期させる爽やかな表情の1枚。“たわわ”なバストはもちろん、トレードマークである笑顔にもフォーカスした表紙になっている。中面では、爽やかな笑顔とはちきれんばかりのプロポーションのギャップが楽しめるグラビアとなっている。
そのほか、結成12周年を迎える「虹のコンキスタドール」全員水着インタビューや、SKE48の新公演に迫るインタビュー企画を展開。さらに、デジタル写真集展開もある水着グラビアページでは、アイドルグループ#Mooove!所属の織莉叶や、いまグラビア界をざわつかせるニューカマー林美希の2人がそれぞれ登場している。