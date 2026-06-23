H//PE Princess、初ファンミーティング開催 ワンオクTaka提供曲「One day」で会場がひとつに
グローバルヒップホップグループH//PE Princessが20日、初のファンミーティング『2026 H//PE Princess 1st Fanmeeting 』を、東京・Zepp Hanedaで開催した。
【写真】リラックスした様子のH//PE Princessオフショット
Mnetの日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』から、昨年12月に誕生したH//PE Princessは、デビュー前から『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』や『KCON JAPAN 2026』など大型イベントへの出演を果たし、5月27日に1st Mini Album『17.7』をリリース。その約1ヶ月後に開催された今回のファンミーティングは、H//PE Princessにとって初めてのワンマン公演となった。
会場には、H//PE Princessの初めてのステージを待ちわびたH//PY（ハピ＝H//PE Princessのファンネーム）の熱気に包まれる中、公演がスタート。暗転したステージでYSYのラップからスタートしたのは1曲目の「Self-Introduction Cypher」（自己紹介サイファー）。クールな表情で会場をあおるたびに、大歓声が上がる。その後、リノ、ドイ、ニコ、ユジュ、ココ、スジンも、次々に登場し、それぞれ個性あふれるスタイルで自らの信念や想いを、ラップに込めて披露。オープニングからH//PE Princessにしかできない、独自のスタイルで、ファンミーティングが幕を開けた。
続いて、1st Mini Album『17.7』のタイトル曲としてミュージックビデオのYouTube再生回数が700万を超える「Stolen」、オーディション番組でも披露され、7人バージョンで生まれ変わった「gOOd! (H//PE P ver.)」「DAISY (H//PE P ver.)」など、ファン待望のH//PE Princessを代表する楽曲が披露され、観客のボルテージも最高潮に達した。
そして、3曲を歌い終えたところで準備されていたのはトークコーナー。「17.7℃ RECORD」と題されたこのコーナーでは、初めてのファンミーティングにちなんで「初めての◯◯」という話題でトークを展開。初めてのアルバム「17.7」の制作の裏話や、初めて音楽番組に出演した時に「やっとデビューするんだという実感が湧いた」（ニコ）というエピソードや、「Stolen」のキリングポイントは「（ファンの）みんなのハートを奪える（盗める）と思います！」（スジン）と伝えると、会場はさらに温かい雰囲気に包まれた。
そして「One day」は希望が込められた楽曲であることから「H//PYとこれから叶えたい目標」について聞かれると「私はどんなに辛いときでも、H//PYのことを想うと力が出ます。だから、H//PYのみなさんも辛いときや大変なときには、私たちを思い出してくれたらうれしいです。お互い応援したり、力を分け合うような、そんな関係がずっと続いてほしいと思っています」（ユジュ）とファンへの想いを伝え、「『Hip』『Pop』『H//PE』、そして『Princess』。そのすべてが今では、私たちの誇りであり、大切な名前です。この名前に込められた想いや可能性を、これからみなさんに少しずつお見せしていきたいと思っています」（YSY）と話すと、会場からは大きな拍手が巻き起こった。
最後に、ONE OK ROCKのTakaが楽曲提供し、メンバーが作詞に参加した楽曲「One day」を披露し、まさにメンバーと客席がひとつとなり、お互いの絆を確認するような雰囲気の中、公演が終了。H//PE Princessにしかできないパフォーマンス、トークを詰め込んだ初めてのファンミーティングが幕を閉じた。
【写真】リラックスした様子のH//PE Princessオフショット
Mnetの日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』から、昨年12月に誕生したH//PE Princessは、デビュー前から『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』や『KCON JAPAN 2026』など大型イベントへの出演を果たし、5月27日に1st Mini Album『17.7』をリリース。その約1ヶ月後に開催された今回のファンミーティングは、H//PE Princessにとって初めてのワンマン公演となった。
続いて、1st Mini Album『17.7』のタイトル曲としてミュージックビデオのYouTube再生回数が700万を超える「Stolen」、オーディション番組でも披露され、7人バージョンで生まれ変わった「gOOd! (H//PE P ver.)」「DAISY (H//PE P ver.)」など、ファン待望のH//PE Princessを代表する楽曲が披露され、観客のボルテージも最高潮に達した。
そして、3曲を歌い終えたところで準備されていたのはトークコーナー。「17.7℃ RECORD」と題されたこのコーナーでは、初めてのファンミーティングにちなんで「初めての◯◯」という話題でトークを展開。初めてのアルバム「17.7」の制作の裏話や、初めて音楽番組に出演した時に「やっとデビューするんだという実感が湧いた」（ニコ）というエピソードや、「Stolen」のキリングポイントは「（ファンの）みんなのハートを奪える（盗める）と思います！」（スジン）と伝えると、会場はさらに温かい雰囲気に包まれた。
そして「One day」は希望が込められた楽曲であることから「H//PYとこれから叶えたい目標」について聞かれると「私はどんなに辛いときでも、H//PYのことを想うと力が出ます。だから、H//PYのみなさんも辛いときや大変なときには、私たちを思い出してくれたらうれしいです。お互い応援したり、力を分け合うような、そんな関係がずっと続いてほしいと思っています」（ユジュ）とファンへの想いを伝え、「『Hip』『Pop』『H//PE』、そして『Princess』。そのすべてが今では、私たちの誇りであり、大切な名前です。この名前に込められた想いや可能性を、これからみなさんに少しずつお見せしていきたいと思っています」（YSY）と話すと、会場からは大きな拍手が巻き起こった。
最後に、ONE OK ROCKのTakaが楽曲提供し、メンバーが作詞に参加した楽曲「One day」を披露し、まさにメンバーと客席がひとつとなり、お互いの絆を確認するような雰囲気の中、公演が終了。H//PE Princessにしかできないパフォーマンス、トークを詰め込んだ初めてのファンミーティングが幕を閉じた。