【きょうから】BL特化型プラットフォーム「トゥンク」正式始動 レーベルの垣根を越え展開、独占コンテンツも【企画・チャンネル一覧】
『美しい彼』のオンライン上映会を実施し、独占コンテンツのボイスコミック『エンドロールは地獄まで』も配信予定
ドワンゴは、同社が開発した次世代ファンコミュニティシステム「sheeta」を基盤とする、BL（ボーイズラブ）ジャンルに特化した映像・音声コンテンツ配信プラットフォーム「トゥンク」を、きょう23日午後6時より正式リリースした。
【画像】多彩なBLコンテンツを展開！トゥンクがサポートするYouTube人気クリエイター陣
サービス名「トゥンク」は、2022年に設立されたKADOKAWAのBLドラマレーベルに由来するもの。同レーベルは、これまでに『体感予報』『高良くんと天城くん』（MBS系列）など、実写テレビドラマのヒット作を多数手掛けてきた。今回、その名称を継承し、映像・音声配信やコミュニティ機能を備えたBLコンテンツプラットフォームとして新たに展開。今年4月23日の先行ローンチを経て、このたび正式リリースする。
本プラットフォームでは“もっと深くBLを楽しめる場所へ”をコンセプトに、レーベルの垣根を越えた公式チャンネルやクリエイターチャンネルを展開し、映像見放題作品や音声聴き放題作品、独占コンテンツなどを届ける。各チャンネルは月額制のサブスクリプションサービスとして提供し、ユーザーは実写・アニメ作品や、ボイスコンテンツ、生配信、メイキング映像、ラジオ番組、バラエティ企画など、さまざまなコンテンツを楽しめる。
また、作品公式や声優、作家、クリエイターらがファンコミュニティを開設できる機能も提供。ファン同士の交流やクリエイターとのコミュニケーションを通じて、BL作品をより深く楽しめる場を創出する。
「トゥンク」では正式リリースを記念し、さまざまな企画・コンテンツを展開。映像見放題チャンネル「bloome+」では、22年・23年にギャラクシー賞「マイベストTV賞」で2年連続グランプリを受賞した人気テレビドラマ『美しい彼』（MBS）のオンライン上映会となる「同時配信上映会」を実施。シーズン1は7月10日より、シーズン2は7月17日より上映予定。
また、独占コンテンツ第1弾として、ボイスコミック『エンドロールは地獄まで』を、ボイスコミックチャンネル「トゥンク ボイスシアター」にて今夏に公開予定。キャストには声優・白井悠介の出演が決定し、追加キャストは後日トゥンク公式X等にて発表される。
さらに、国内最大級のBLイベント『Boys Love Tokyo 2026』（主催：アニメイト・中央書店コミコミスタジオ・ムービック、開催：6月27日〜28日）に、プラットフォーム「トゥンク」として初出展し、来場者特典としてオリジナルクリアファイルを無料配布する。
ドワンゴは、本プラットフォームの収益を新たなオリジナル企画やメディアミックス展開に還元し、BLカルチャーのさらなる発展に貢献していくとしている。
■「トゥンク」正式リリース記念企画
◆人気ドラマ2作品の同時配信上映会
【第一弾：ドラマ『美しい彼』シリーズ2作品】
・『美しい彼』 全6話
日時：2026年7月10日（金）午後9時
・『美しい彼（シーズン2）』 全4話
日時：2026年7月17日（金）午後9時
【第二弾：ドラマ『紫陌紅塵−Kill To Love−』】
・『紫陌紅塵−Kill To Love−』Ep.1-6
日時：2026年7月31日（金）午後9時
・『紫陌紅塵−Kill To Love−』Ep.7-12
日時：2026年8月7日（金）午後9時
◆独占コンテンツ第一弾：ボイスコミック『エンドロールは地獄まで』
配信時期：2026年夏 配信開始（予定）
出演：白井悠介、ほか
作者：三ツ星しずく（KADOKAWA刊）
あらすじ：小犬丸嵐こと通称マルは、7人の彼女たちの家でヒモ生活をしていたが、ある日ついに7股がばれ…彼女たちに刺されてしまう。生死をさまよう中、何者かに拾われたマルは、「俳優にならないか」と誘いを受ける。マルを拾った男・純は、一流芸能事務所『スノーライトプロダクション』のマネージャーだった。天国への道標が、地獄への片道切符に変わる。
■「トゥンク」チャンネル一覧（一部）
◆映像見放題
【bloome＋】
月額：税込550円〜
内容：“好き”を自由に楽しめる場所をテーマに、BLやLGBTQ＋、ブロマンス、多様なジャンルの作品を届けるコンテンツチャンネル。視聴スタイルに応じて、映像見放題の「レギュラープラン」、同時配信上映会に参加できる「上映会参加プラン」、さらにその両方を利用できる「お得なセットプラン」の3種類から選択できる。
◆音声聴き放題
【トゥンク 音声コレクション】※2026年8月以降開設予定
月額：税込990円
内容：90年代の名作から最新作まで。BLドラマCDやボイスコンテンツが聴き放題。BLボイス作品の同時視聴会も実施予定。
◆トゥンクオリジナルコンテンツ
【トゥンク ボイスシアターチャンネル】
月額：未定
内容：「トゥンク」のオリジナルボイスコンテンツを配信。出演者のラジオ番組や作品にまつわるバラエティ企画も実施予定。※そのほか映像作品など、トゥンクオリジナルコンテンツチャンネルは、今後も追加予定
◆ドラマ公式
BLTVドラマ作品のここでしか見られない特別メイキングや生配信番組、ラジオ、バラエティ企画などを展開。作品本編では見られない、出演者や制作現場の魅力を楽しめる。
【ドラマ『フェイクファクトリップス』公式チャンネル】
月額：税込660円
内容：特別メイキング映像や特別企画動画を配信中。6月27日には主演キャストが出演する生配信番組を放送予定。
【ドラマ『しもべの王子様』公式チャンネル】
月額：税込660円
内容：7月3日（金）より放送開始となるTOKYO MX新金曜ドラマ『しもべの王子様』の公式チャンネルも放送に先立ちオープン。放送に合わせて各話メイキングが更新されるほか、主演キャストが出演する特別企画や生配信番組も実施。
◆クリエイター
・たきとあきチャンネル（月額：税込1650円）
・あまねチャンネル（月額：税込1100円）
・ちはこ『生徒会長と不良の三上くん』（月額：税込880円〜）
・ぎゅっとBL。チャンネル（月額：税込550円）
・阿水一磨 BLボイスルーム（月額：税込550円）
・nooto.PICTURES（月額：税込880円）
ドワンゴは、同社が開発した次世代ファンコミュニティシステム「sheeta」を基盤とする、BL（ボーイズラブ）ジャンルに特化した映像・音声コンテンツ配信プラットフォーム「トゥンク」を、きょう23日午後6時より正式リリースした。
【画像】多彩なBLコンテンツを展開！トゥンクがサポートするYouTube人気クリエイター陣
サービス名「トゥンク」は、2022年に設立されたKADOKAWAのBLドラマレーベルに由来するもの。同レーベルは、これまでに『体感予報』『高良くんと天城くん』（MBS系列）など、実写テレビドラマのヒット作を多数手掛けてきた。今回、その名称を継承し、映像・音声配信やコミュニティ機能を備えたBLコンテンツプラットフォームとして新たに展開。今年4月23日の先行ローンチを経て、このたび正式リリースする。
また、作品公式や声優、作家、クリエイターらがファンコミュニティを開設できる機能も提供。ファン同士の交流やクリエイターとのコミュニケーションを通じて、BL作品をより深く楽しめる場を創出する。
「トゥンク」では正式リリースを記念し、さまざまな企画・コンテンツを展開。映像見放題チャンネル「bloome+」では、22年・23年にギャラクシー賞「マイベストTV賞」で2年連続グランプリを受賞した人気テレビドラマ『美しい彼』（MBS）のオンライン上映会となる「同時配信上映会」を実施。シーズン1は7月10日より、シーズン2は7月17日より上映予定。
また、独占コンテンツ第1弾として、ボイスコミック『エンドロールは地獄まで』を、ボイスコミックチャンネル「トゥンク ボイスシアター」にて今夏に公開予定。キャストには声優・白井悠介の出演が決定し、追加キャストは後日トゥンク公式X等にて発表される。
さらに、国内最大級のBLイベント『Boys Love Tokyo 2026』（主催：アニメイト・中央書店コミコミスタジオ・ムービック、開催：6月27日〜28日）に、プラットフォーム「トゥンク」として初出展し、来場者特典としてオリジナルクリアファイルを無料配布する。
ドワンゴは、本プラットフォームの収益を新たなオリジナル企画やメディアミックス展開に還元し、BLカルチャーのさらなる発展に貢献していくとしている。
■「トゥンク」正式リリース記念企画
◆人気ドラマ2作品の同時配信上映会
【第一弾：ドラマ『美しい彼』シリーズ2作品】
・『美しい彼』 全6話
日時：2026年7月10日（金）午後9時
・『美しい彼（シーズン2）』 全4話
日時：2026年7月17日（金）午後9時
【第二弾：ドラマ『紫陌紅塵−Kill To Love−』】
・『紫陌紅塵−Kill To Love−』Ep.1-6
日時：2026年7月31日（金）午後9時
・『紫陌紅塵−Kill To Love−』Ep.7-12
日時：2026年8月7日（金）午後9時
◆独占コンテンツ第一弾：ボイスコミック『エンドロールは地獄まで』
配信時期：2026年夏 配信開始（予定）
出演：白井悠介、ほか
作者：三ツ星しずく（KADOKAWA刊）
あらすじ：小犬丸嵐こと通称マルは、7人の彼女たちの家でヒモ生活をしていたが、ある日ついに7股がばれ…彼女たちに刺されてしまう。生死をさまよう中、何者かに拾われたマルは、「俳優にならないか」と誘いを受ける。マルを拾った男・純は、一流芸能事務所『スノーライトプロダクション』のマネージャーだった。天国への道標が、地獄への片道切符に変わる。
■「トゥンク」チャンネル一覧（一部）
◆映像見放題
【bloome＋】
月額：税込550円〜
内容：“好き”を自由に楽しめる場所をテーマに、BLやLGBTQ＋、ブロマンス、多様なジャンルの作品を届けるコンテンツチャンネル。視聴スタイルに応じて、映像見放題の「レギュラープラン」、同時配信上映会に参加できる「上映会参加プラン」、さらにその両方を利用できる「お得なセットプラン」の3種類から選択できる。
◆音声聴き放題
【トゥンク 音声コレクション】※2026年8月以降開設予定
月額：税込990円
内容：90年代の名作から最新作まで。BLドラマCDやボイスコンテンツが聴き放題。BLボイス作品の同時視聴会も実施予定。
◆トゥンクオリジナルコンテンツ
【トゥンク ボイスシアターチャンネル】
月額：未定
内容：「トゥンク」のオリジナルボイスコンテンツを配信。出演者のラジオ番組や作品にまつわるバラエティ企画も実施予定。※そのほか映像作品など、トゥンクオリジナルコンテンツチャンネルは、今後も追加予定
◆ドラマ公式
BLTVドラマ作品のここでしか見られない特別メイキングや生配信番組、ラジオ、バラエティ企画などを展開。作品本編では見られない、出演者や制作現場の魅力を楽しめる。
【ドラマ『フェイクファクトリップス』公式チャンネル】
月額：税込660円
内容：特別メイキング映像や特別企画動画を配信中。6月27日には主演キャストが出演する生配信番組を放送予定。
【ドラマ『しもべの王子様』公式チャンネル】
月額：税込660円
内容：7月3日（金）より放送開始となるTOKYO MX新金曜ドラマ『しもべの王子様』の公式チャンネルも放送に先立ちオープン。放送に合わせて各話メイキングが更新されるほか、主演キャストが出演する特別企画や生配信番組も実施。
◆クリエイター
・たきとあきチャンネル（月額：税込1650円）
・あまねチャンネル（月額：税込1100円）
・ちはこ『生徒会長と不良の三上くん』（月額：税込880円〜）
・ぎゅっとBL。チャンネル（月額：税込550円）
・阿水一磨 BLボイスルーム（月額：税込550円）
・nooto.PICTURES（月額：税込880円）