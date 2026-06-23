RIZE、The BONEZのJESSE、療養から復帰へ 能登でフリーイベント開催
身体の負傷にともなう療養のため、今年1月からライブ活動を休止していたRIZE、The BONEZのボーカルJESSEが復帰する。8月1日に石川・七尾市文化ホールで入場無料イベント『能登の日 Bring The HOPE Project』を開催することが決定した。
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同イベントは、2010年のハイチ地震のチャリティー活動をきっかけにスタートし、今年で16年目を迎えるフリーイベント『戸越の日 〜Bring The HOPE Project〜』を能登半島で開催するもの。JESSEが東京・品川の戸越公園のベンチで弾き語りを行い、リスナーと交流するスタイルで続けられてきたイベントで、事前告知を行わないにもかかわらず口コミで広がり、現在では1000人を超える来場者を集める恒例企画となっている。
今回の舞台は石川県七尾市。音楽、アート、ファッション、古着、アメ車など、JESSEを取り巻くさまざまなカルチャーが能登半島に集結する。
JESSEは2024年の能登半島地震の発生以降、継続的に被災地支援に取り組んできた。2024年にはRIZE名義でチャリティーパーカー「KOJIMAN 令和6年能登半島チャリティHoodie」を販売し、その収益を認定NPO法人ADRA Japanへ寄付。また同年にはJASMINE、B.I.G. JOE、AUDIO RADICALとともにチャリティソング「Keep your head up」を発表し、楽曲の再生収益を能登半島地震の復興支援活動へ寄付した。さらに昨年5月には、七尾市文化ホールで開催された能登半島復興支援ライブ『SOUNDS FOR TOMORROW Produced by SPACE SHOWER』にも出演している。
■『能登の日 Bring The HOPE Project』
日時：8月1日（土） 開場／開演 正午
会場：石川・七尾市文化ホール
出演：JESSE & Friends
料金：入場無料（事前エントリー制）
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同イベントは、2010年のハイチ地震のチャリティー活動をきっかけにスタートし、今年で16年目を迎えるフリーイベント『戸越の日 〜Bring The HOPE Project〜』を能登半島で開催するもの。JESSEが東京・品川の戸越公園のベンチで弾き語りを行い、リスナーと交流するスタイルで続けられてきたイベントで、事前告知を行わないにもかかわらず口コミで広がり、現在では1000人を超える来場者を集める恒例企画となっている。
JESSEは2024年の能登半島地震の発生以降、継続的に被災地支援に取り組んできた。2024年にはRIZE名義でチャリティーパーカー「KOJIMAN 令和6年能登半島チャリティHoodie」を販売し、その収益を認定NPO法人ADRA Japanへ寄付。また同年にはJASMINE、B.I.G. JOE、AUDIO RADICALとともにチャリティソング「Keep your head up」を発表し、楽曲の再生収益を能登半島地震の復興支援活動へ寄付した。さらに昨年5月には、七尾市文化ホールで開催された能登半島復興支援ライブ『SOUNDS FOR TOMORROW Produced by SPACE SHOWER』にも出演している。
■『能登の日 Bring The HOPE Project』
日時：8月1日（土） 開場／開演 正午
会場：石川・七尾市文化ホール
出演：JESSE & Friends
料金：入場無料（事前エントリー制）