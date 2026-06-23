横野すみれ、はみ出すほどの“美尻” グラビア界No.1のヒップラインを大胆披露
元NMB48のメンバーで俳優・タレントの横野すみれが、30日発売の『BUBKA』8月号のセブンネット限定版表紙に登場する。
【写真】圧巻！むっちり＆ジューシーボディで魅了する本郷柚巴
“グラビア界No.1のヒップライン”との呼び声高い横野は、黒ランジェリーからはみ出した“美尻”が印象的な妖艶カットが表紙に採用。グラビア界屈指のヒップラインをこれでもかというほど味わえるグラビアに仕上がっている。横野にしか着こなせないようなスタイル際立つ衣装の数々を披露している。
インタビューでは、横野のトレードマークである“美尻”の秘訣から、悪女役として引っ張りだこになっている俳優としての一面についても聞いている。
なお、通常版表紙には本郷柚巴、白夜書房限定版表紙には虹のコンキスタドールが登場する。
そのほか、結成12周年を迎える「虹のコンキスタドール」全員水着インタビューや、SKE48の新公演に迫るインタビュー企画を展開。さらに、デジタル写真集展開もある水着グラビアページでは、アイドルグループ#Mooove!所属の織莉叶や、いまグラビア界をざわつかせるニューカマー林美希の2人がそれぞれ登場している。
【写真】圧巻！むっちり＆ジューシーボディで魅了する本郷柚巴
“グラビア界No.1のヒップライン”との呼び声高い横野は、黒ランジェリーからはみ出した“美尻”が印象的な妖艶カットが表紙に採用。グラビア界屈指のヒップラインをこれでもかというほど味わえるグラビアに仕上がっている。横野にしか着こなせないようなスタイル際立つ衣装の数々を披露している。
なお、通常版表紙には本郷柚巴、白夜書房限定版表紙には虹のコンキスタドールが登場する。
そのほか、結成12周年を迎える「虹のコンキスタドール」全員水着インタビューや、SKE48の新公演に迫るインタビュー企画を展開。さらに、デジタル写真集展開もある水着グラビアページでは、アイドルグループ#Mooove!所属の織莉叶や、いまグラビア界をざわつかせるニューカマー林美希の2人がそれぞれ登場している。