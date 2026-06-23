東京都の小学校で児童と教員11人がケガをした火事についてです。もし学校で火事が起きたらどう行動すべきか。避難のポイントを取材しました。



6月19日、東京都北区の小学校で児童と教員11人がケガをした火事。



4階の音楽準備室から出火し、音楽室にいた児童24人は窓から外のひさしに避難しました。



警視庁によりますと、音楽準備室で電子機器のプラグがコンセントにささった状態で見つかり、原因の究明が進んでいます。





学校で火事があった時、どんなことに注意が必要なのでしょうか。【熊本で取材すると…】熊本市消防局は、最大のリスクは「煙を吸うこと」だと話します。■熊本市消防局 予防部予防課 村上秀一副課長「煙を吸わないため姿勢を低くし、ハンカチやタオルがない場合は、洋服の裾などで口と鼻を覆うことが最も重要」そのうえで、「避難経路をどう判断するかが重要」と指摘しています。■村上副課長「避難は出火場所や煙の流れを避けた経路を選択する。落ち着いて集団で避難する。原則として屋外の安全な場所へ避難する。この3点が大切」東京の火事では、階段が火元に近く、避難に使えなかったといいます。熊本県教育委員会は22日、県立学校に対し、防災対策に関する通知を出しました。教員に対し、消化器の使い方や避難誘導の導線を確認するよう求めています。