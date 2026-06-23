２３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１０６６円３２銭（２・０３％）安の５万１４４８円５４銭だった。

２営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、７割超にあたる２４９銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、２５６５円５８銭（３・５５％）安の６万９７８８円３８銭だった。下落は９営業日ぶりで過去５番目の下げ幅となった。日経平均への影響度の大きい半導体関連銘柄が下落したことで、読売３３３よりも下落率が大きくなった。

読売３３３は、２２日に最高値を更新。短期的な過熱感が意識され、ＡＩ（人工知能）や半導体関連株を中心に当面の利益を確定させる売りが広がり、東証プライム銘柄の７割超が値下がりした。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、古河電気工業（１５・５２％）が最も大きく、キオクシアホールディングス（１５・１０％）、三井金属（１２・６２％）と続いた。

上昇率は、エア・ウォーター（６・６１％）、フジクラ（５・２９％）、岩谷産業（４・４１％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１０４・６７ポイント（２・５６％）低い３９９０・３８だった。