◇セ・リーグ 広島―巨人（2026年6月23日 マツダ）

熱烈な広島ファンとして知られる俳優の鈴木福（22）が23日、広島―巨人戦（マツダ）で始球式を務めた。マツダスタジアムでの始球式登場は3年連続で、奇麗なフォームから110キロをマークして観客をどよめかせた。

名前にちなんで背番号「29」のユニホームに身を包んで登場。笑みを浮かべてマウンドに上がると、四方へ一礼した。見事なフォームから投じた1球は外角に外れてストライクとはならなかったが、110キロを記録し観客から大歓声を浴びた。

大役を終えた鈴木は「カープファンになって10年目のメモリアルということもあって、10年前に初めてここに来た時にここで初めて使ったグラブだったんですけど、それでまた投げようと。10年目の成長を見せられたらなと思ったんですけど、始球式史上自分の最速が出たので、最低限はクリアしたかなと。ストライク取りたかったですけど」とコメント。

12歳だった2016年6月18日に初めてマツダで始球式を行った時には「多分80キロも出ていなかったんじゃないですかね」と振り返る。「30キロぐらいは速くなっているかなと。スピード重視でいってしまったので、あとは当てなかったので良かったかなと」と話し、「ちょっと力みましたね」と笑った。

キャッチボールなど練習を積んだそうで、球速アップには「最近はジムに行くようになったので筋力アップしたと思う」とも。今季のチームについて「厳しい戦いが続いている印象ですけど、変わらず楽しませていただいている。今シーズンは3試合ぐらい現地に行っているんですけど、勝ちが見れていないので、今日は勝ってほしい。今日勝てば、マツダで観戦に来た時に負けた瞬間を見たことがないので。始球式の試合も全部勝っているので、勝率100％の男として」とエールを送った。

同じ2004年生まれの巨人・浅野翔吾外野手とは交流がある。「翔吾に1番で来てと、しっかり当てにいくからと言っていたんですけど。彼とこういう1軍の現場で取材や仕事で来た時に会えたらいいねという話はずっとしていて、かなったので、うれしいですし、彼の活躍を見たい」としつつも、鯉党として「今日は抑えてもらって」と話していた。

鈴木は昨年8月に行われたロッテ―ソフトバンク（ZOZOマリン）では見事なストライク投球で球速105キロをマークして話題に。

この日は自身のX（旧ツイッター）で始球式登場を予告し、「カープファンになってちょうど10年！ちなみに10年前の僕はこちらです笑」と10年前の始球式での画像をアップ。当時はマエケン体操を披露した後、左腕からのノーバウンド投球でファンを沸かせた。鈴木はこの始球式をきっかけにカープファンになったと公言している。