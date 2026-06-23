【一番くじ】ネトフリの話題作「超かぐや姫!」が“ちょこっと”登場 -「ヤッター!!」「絶対買います」と3.8万いいね
いつでも手軽に“ちょこっと”楽しめる「一番くじちょこっと」に8月、超話題作の「超かぐや姫!」が登場します!
「一番くじちょこっと 超かぐや姫!」
今年1月からNetflixで配信がスタートし、SNSを中心に話題となっているオリジナルアニメ『超かぐや姫!』。日本人の誰もが知っている昔話「かぐや姫」をベースに、女子高生がバーチャル空間で音楽配信を始めるという現代ならではのストーリーを融合させた話題作です。
そんな『超かぐや姫!』が8月、「一番くじちょこっと」に登場することに。ラインアップはまだ発表されていないのですが、SNSでは「マジか!ヤッタ!ヤッタ!ヤッターーー!!」「うそでしょ?!絶対買います」「かぐやちゃん等身大ぬいぐるみでおなしゃす」「えぐいえぐい! ついに1番くじに来ちゃったよ!! 上位賞はかっさらってくぜ」「おぉ… これは戦争になる予感」と話題に。すでに3.8万ものいいねが寄せられています。彩葉やかぐやたちがどんなグッズになって登場するのか、今から楽しみですね。
“ちょっこと”なだけに、価格は1回550円。8月6日より、一番くじONLINE、一番くじ公式ショップに登場します。続報をお楽しみに!!
(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ
━━━━*＼ Big News ／*━━━━#一番くじ ちょこっと 超かぐや姫！━━━━━━━━━━━━━━━━超話題作の「超かぐや姫！」が一番くじちょこっとで登場！続報をお楽しみに✨📆2026年8月6日(木)より順次発売予定商品ページはこちら👇https://t.co/tR8Wp9P0Ho#超かぐや姫！ pic.twitter.com/06loEVqdc2- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) June 19, 2026
「一番くじちょこっと 超かぐや姫!」
今年1月からNetflixで配信がスタートし、SNSを中心に話題となっているオリジナルアニメ『超かぐや姫!』。日本人の誰もが知っている昔話「かぐや姫」をベースに、女子高生がバーチャル空間で音楽配信を始めるという現代ならではのストーリーを融合させた話題作です。
“ちょっこと”なだけに、価格は1回550円。8月6日より、一番くじONLINE、一番くじ公式ショップに登場します。続報をお楽しみに!!
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