総額1億円以上の美容整形をおこなったことを公言する自称 “大物マダムタレント” の「アレン様」こと、アレン。歯に衣着せぬ発言で高い影響力を持つが、SNSではアレンの公共の場での “迷惑行為” が物議を醸している。

問題となったのは、アレンが2月に自身のYouTubeチャンネルで公開したショート動画。

「都内の商業施設の上りエスカレーターで、アレンさんが降り口付近で両手を手すりに乗せ、足を浮かせてジャンプしました。ただ、うまく着地できずに転倒してしまい、『いった〜〜い！』と悲鳴をあげていたのです。

アレンさんの後ろにはエスカレーターに乗る人もいたため、一歩間違えれば、ほかの人にけがをさせる恐れもありました。6月中旬から、この動画がSNSで拡散され、物議を醸しています」（スポーツ紙記者）

エスカレーターでジャンプする “迷惑行為” に関して、Xでも

《ただの迷惑行為で草》

《これ後ろにいて動画も取られててもしか怪我したらとか思ったら不快すぎる》

《公共の場でふざけるな。誰かに怪我させてからじゃおせーんだよ》

など、厳しい声が聞かれていた。

アレンは、2014年のバラエティ番組『私の何がイケないの？』（TBS系）に出演し、美容整形に高額なお金をかけた「日本一の謎の整形男子」として注目を集める。その後、YouTubeやバラエティ番組に出演し、知名度を高めた。

「学生時代にひどいいじめに遭い、自転車を盗むなど非行行為に走った時期があったことを明かしています。壮絶な過去を乗り越え、歯に衣着せぬ発言と独特の価値観を確立し、共感するファンも多く、“カリスマ” のように支持されています。

こうした影響力の高さもあってか、2025年からNewsPicksの情報番組『IN MY OPINION presents Black or White』やABEMAの情報番組『ABEMA Prime』にレギュラー出演するなど、仕事の幅を広げています」（芸能記者）

タレントとして露出が増えるアレンだが、その言動には危うさが見られたという。

「2022年12月にYouTubeのショート動画で、オムライスチェーン店『ポムの樹』を訪れた様子をアップしました。同行者と一緒に食事したのですが、同行者が注文した料理が来てから、アレンさんの頼んだ料理が来るまで15分ほど遅れたそうです。

提供が遅れたことに腹を立てたアレンさんはカメラに向かって、『あのさ〜、マジで怒鳴りつけたんだけど店員。遅いんだよ、提供が』と激怒し、店員にクレームを言ったことを告白。

アレンさんは店員の態度が悪かったと主張しましたが、15分提供が遅れただけで、店員を怒鳴りつけることに関して、コメント欄では厳しい声があがっていました。

今回のエスカレーターの動画から、このクレーム動画もSNSで拡散され、アレンさんの振る舞いに疑問を持たれています」（同前）

ファンの間で、アレンの言動に関して「すべてアレン様が正しいでございます」を略して「全ア」と称されている。公共の場での迷惑行為は、“全ア” にはならないが……。