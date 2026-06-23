1次リーグJ組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグJ組が22日（日本時間23日）に行われ、アルゼンチンが2-0でオーストリアを下して決勝トーナメント進出を決めた。リオネル・メッシが2ゴールで歴代最多18得点とした歴史的一戦。オーストリア選手はジャッジに不満を爆発させた。

メッシのゴールでアルゼンチンが先制する直前。マックアリスターが、オーストリアのシュラーガーの背後からチェックにいき、ボールを奪取した。シュラーガーはそのまま倒れ込んだが、笛は鳴らずアルゼンチンボールとなり、得点へ繋がった。

この他にもアルゼンチン寄りとみられるジャッジがあり、オーストリアのMFライマーの怒りが爆発。オーストリア大衆紙「クローネン・ツァイトゥング」は、ライマーがドイツのスポーツ専門局「Sport1」で主審の判定に不満を示したとし、次のコメントを掲載した。

「後半はボール支配率も高かった。けれど、結果的に少し足りなかった。彼ら（アルゼンチン）が何回ファウルしたのか分からないよ。感覚では700回くらいファウルをして、（最初の）イエローが出たのは70分過ぎだった。何かしらの理由で、もうイエローは出さないんだろうね。興奮したところで何もならないからやめとくけど」

一方、W杯歴代最多となる通算18得点としたメッシについては脱帽。「10番にボールが渡ってしまえば、彼は何をなすべきか分かっているから。彼は本当に本当にうまいことやるんだ」との言葉も伝えられていた。



（THE ANSWER編集部）