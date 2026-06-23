元自衛官のお笑い芸人・やす子さん（27）が、2026年6月22日にXを更新し、防災士の資格を取得したことを報告した。SNSでは、祝福や称賛の声が上がっているほか、投稿された合格通知に記載された本名にも注目が集まっている。

「内容はすっごく幅広く今後役立つことを沢山勉強できた」

やす子さんは「防災士の資格に合格しました！！ 引き続き、災害に備えて行きます！！」と報告し、合格通知の写真を公開。受験者氏名の欄には、本名の「安井 かのん 様」と記載されている。

続けて、資格取得のために勉強したとみられるノートの写真も投稿。ノートにはびっしりと文字が書き込まれており、「私は高卒でちゃんと勉強をしたことがなかったので、楽しかったです！！」と語った。「完全にプライベートでの取得です笑」とも明かした。

やす子さんは、約4か月にわたり、1日2〜6時間の勉強を続けていたといい、「内容はすっごく幅広く今後役立つことを沢山勉強できたので、オススメです！！」とした。

Xユーザーからは、「忙しい合間に素晴らしいです！」「凄いなぁおめでとうございます」「仕事しながら勉強するの偉いわ」といった称賛の声が寄せられたほか、意外な本名に注目する声も。

「本名かわゆ！」「存外かわいい名前でビビった」「やす子さんて苗字からのあだ名？ 芸名？ なんですね 名前が可愛らしすぎて」といったコメントが寄せられたほか、作家の乙武洋匡氏（50）も、「おめでとうございます そして本名かわいい！！」と反応している。

今回やす子さんが取得した「防災士」とは、資格を認証する日本防災士機構の公式サイトによると、「社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得した」と同機構に認められた人。日頃の防災啓発や被災地支援、災害時には自分の身を守ったうえでの避難誘導や救出救助活動などが期待されるという。