スタジアムに響き渡った名曲「Livin' on a Prayer」

日本代表が激闘を繰り広げたチュニジア戦。

今大会から導入されている「ハイドレーションブレイク（飲水タイム）」の際に、メキシコ・モンテレイのスタジアムに流れた一曲がSNS上で話題になっている。「世界を救う」「こんなに魂が震える曲ないで」とファンの魂を揺さぶっている。

流れたのは、米ロックバンド、ボン・ジョヴィの不朽の名作「Livin’ on a Prayer」。この選曲がきっかけとなり、ボン・ジョヴィ 日本レーベル公式Xの投稿によると、日本国内でのダウンロード（DL）数が、放送前後で1050％増という驚異的な記録を叩き出したという。

この異例の“ボン・ジョヴィ現象”に対し、SNS上ではリアルタイムで視聴していたファンから「ボンジョヴィは世界を救う」「こんなに魂が震える曲ないで」「演出の人わかってるね〜。この一体感が最高なのよ」「こんなのあったの？ 知らなかったよ」「凄いDL数。自分が観た試合で確認できただけでも2試合流れてたので、今までまぁまぁな回数流れてそう」といった声が上がっている。

今大会から導入された「ハイドレーションブレイク」。暑熱対策として前半と後半の22分頃に、それぞれ約3分間、選手は飲水などを行う。ただ、テレビ中継ではその間、CMが流されるケースがほとんどのため、現地組以外にはなじみが薄いようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）