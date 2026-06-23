女優・渡辺真起子が22日、自身のインスタグラムを更新。エプロン姿を公開し、反響を呼んでいる。



【写真】一瞬オシャレ上級者の重ね着？ なんか可愛いエプロン姿

「集まってサッカー見ようぜって、週末。 久しぶりに海方面の週末。」と記した渡辺。「お手伝いの量に比例して、 エプロン、小さいぜっ。」と続けた。ワンピースの上に着けたエプロンは腰の位置あたりまで。「小さいぜっ。」もうなずけるサイズ感で、上半身も隠れている部分の面積がやや頼りない気がしなくもない。



1999年の「M/OTHER」をはじめ、映画やテレビ、舞台で女優として活躍している渡辺は80年代後半、モデルとして活動をスタート。「とらばーゆ」など人気CMにも出演したファッションモデルだけに、洗練された着こなしに見えてくるのも確か。ファンからは「なんか、可愛い」「エプロンに見えなかった オシャレ上級者」といった声が届いていた。



芝生に立つショットもアップ。素足にビーチサンダルの足元にズームしたカットで、「夏至だっつって、 ビーチサンダル履いたけど、 ビーチはまだお預けだぜっ。」と結んでいた。



（よろず～ニュース編集部）