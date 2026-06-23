様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』グッズ全6種が登場！

マント姿の「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」「ジェシー」など人気キャラクターがデザインされた、ランチタイムやお買い物、レジャーの持ち運びに便利なバッグシリーズです☆

スケーター ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』グッズ

取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など

スケーターから、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』デザインのバッグシリーズ全6種が登場！

保冷ランチトートバッグや巾着付き保冷レジかごバッグ、保冷ポーチ付きトートバッグ、保冷トートバッグ（大）、ランチ巾着、ペットボトルケースがラインナップされています。

いずれも『トイ・ストーリー５』に登場する人気キャラクターたちがあしらわれた総柄デザイン。

保冷機能付きグッズを中心にラインナップされており、夏のおでかけにもピッタリです☆

保冷ランチトートバッグ 『トイ・ストーリー５』

価格：1,980円（税込）

サイズ：360×120×220mm

お弁当や飲み物をまとめて入れやすいランチトートバッグ。

マチのある形状でランチ用品を持ち運びやすく、オフィスや学校への普段使いに活躍します。

巾着付き保冷レジかごバッグ 『トイ・ストーリー５』

価格：2,750円（税込）

サイズ：410×255×250mm

買い物かごにセットして使いやすい、巾着付きの保冷レジかごバッグ。

上部は巾着になっており、開ければ物の出し入れがスムーズに、締めれば中身の飛び出しも抑えられます！

保冷ポーチ付きトートバッグ 『トイ・ストーリー５』

価格：1,980円（税込）

サイズ：（バッグ）310×115×215mm （ポーチ）290×105×200mm

人気キャラクターたちの総柄と映画タイトルのラベルがおしゃれなトートバッグ。

さらに保冷ポーチが付いた、日常使いしやすいグッズです。

夏のおでかけのおともに便利なバッグ＆ポーチです！

保冷トートバッグ（大） 『トイ・ストーリー５』

価格：2,750円（税込）

サイズ：450×160×340mm

食品や飲み物をまとめて入れやすい大きめサイズの保冷トートバッグ。

お弁当やドリンクを入れてレジャー用にも、買い物バッグとしても使えて便利です。

ランチ巾着 『トイ・ストーリー５』

価格：990円（税込）

サイズ：275×140×170mm

お弁当箱やランチ小物をまとめやすい巾着。

幼稚園や保育園のランチグッズを入れるのにもぴったりの、かわいいデザインが使用されています☆

ペットボトルケース 『トイ・ストーリー５』

価格：1,408円（税込）

サイズ：φ84×155mm

ショルダー紐付きの、ペットボトルを持ち運びやすいケース。

結露を気にせずに冷たいペットボトル飲料を気軽に持ち歩けます。

新登場のキャラクターもデザインされた、『トイ・ストーリー５』のかわいいバッグシリーズ！

スケーターのディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』グッズ全6種は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

© Disney/Pixar

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