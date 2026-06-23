東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」にあるスイーツビュッフェ「Salon de Sweets（サロンドスイーツ）」にて「マーパレット・コレクション」を開催。

夏限定スイーツや本格ロースト料理に加え、アレンジ自在なかき氷など、誰もが夢中になれる“選ぶ楽しさ”が満載な、夏の訪れをカラフルに彩る期間限定フェアです☆

イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」マーパレット・コレクション

価格：※90分制

・平日ランチ ：大人 2,739円(税込)／小学生 1,430円(税込)／3歳以上 649円(税込)

・平日ディナー・休日ランチ・休日ディナー：大人 3,289円(税込)／小学生 2,024円(税込)／3歳以上 979円(税込)

開催期間：2026年7月1日（水）〜9月14日（月）

提供内容：苺のショートケーキ／桃とアールグレイのエンゼル／メロンロール／キウイとヨーグルトのムース／バタフライピーのレアチーズケーキ／マンゴーとパッションフルーツのモンブラン／チョコバナナブラウニー／パイナップルとココナッツのムース／ブルーベリーソースのパンナコッタ／すいかゼリー／ショコラマドレーヌ／レモンフレーバーのホワイトチョコレートファウンテン

実施店舗：イクスピアリ 4F「Salon de Sweets（サロンドスイーツ）」

イクスピアリ4F、シェフス・ロウに店を構えるスイーツビュッフェ「Salon de Sweets (サロンドスイーツ)」にて開催される「マーパレット・コレクション」

絵の具のパレットからインスパイアされた今回のフェアは、真っ白なお皿に、思い思いのカラーのスイーツを並べて自分だけの“パレット”を完成させる「選べる楽しさ」を体験できるビュッフェです。

ショーケースには、程よい酸味が心地良い「バタフライピーのレアチーズケーキ」

南国感あふれる「パイナップルとココナッツのムース」

見た目も華やかな「マンゴーとパッションフルーツのモンブラン」

ベリーをふんだんに盛り込んだ「苺のショートケーキ」

見た目も涼やかな「すいかゼリー」

濃厚でクリーミーな味わいに仕上げられた「ブルーベリーソースのパンナコッタ」

チョコレートの香りが引き立つ「ショコラマドレーヌ」

もちっとした食感がクセになる「チョコバナナブラウニー」など、夏の限定スイーツ全11種類がラインナップ。

この季節だけの特別なスイーツが、ビュッフェスタイルで堪能できます。

さらに、夏季のビュッフェを涼しげに演出する「かき氷」や「季節のジェラート」、綿菓子を作れる体験コーナーなどが充実。

お食事メニューには、ゲストの目の前で切り分ける本格ロースト料理をはじめ、彩り豊かなサラダバーやパスタ、お好みのトッピングで仕上げるフォーなど、ランチ・ディナーともにバラエティ豊かに用意されます。

フェア限定の「レモンフレーバーのホワイトチョコレートファウンテン」など、お食事の時間を賑やかに盛り上げます。

そんな「サマーパレット・コレクション」で堪能できるおすすめメニュー3種を紹介していきます☆

桃とアールグレイのエンゼル

上品な紅茶の香りとみずみずしい桃の色彩が、白いお皿（パレット）を優雅に彩るエンゼル型のケーキ。

アールグレイの茶葉を練り込んだアーモンド生地は、ナッツの香ばしさと紅茶の華やかな香りが相性抜群です。

表面を覆うナパージュにはホワイトチョコレートを合わせ、まろやかな甘みを演出。

トッピングと生地の中にジューシーな桃の果肉をあしらい、お皿に取り分ける楽しさと、一口ごとに広がるフルーティーな余韻を堪能できる一品です。

メロンロール

淡いメロンカラーの色彩が夏らしさを演出する、しっとりとしたロールケーキ。

ふんわりと焼き上げた生地で包み込んだ、鮮やかなグリーンカラーのクリームに、メロンの豊かな風味が閉じ込めてあります。

メロンクリームはふわっと軽やかな仕上がりで、口の中でとろけるような滑らかな口当たりが魅力。

ひと口ごとに完熟メロンのようなみずみずしい香りが口いっぱいに広がり、暑い季節にも清涼感を感じられる一品に仕上げられています。

キウイとヨーグルトのムース

キウイの鮮やかなグリーンと心地良い酸味が夏にふさわしい、爽やかな仕上がりのムース。

丁寧に焼き上げた自家製ビスキュイをボトムに敷き、なめらかなヨーグルトムースとの美しい二層に仕上げられています。

トップにはキウイピューレと果肉をあしらい、きゅっとした甘酸っぱさを閉じ込めた一品。

ヨーグルトのすっきりとしたコクとともに、キウイ特有の種のプチプチとした食感のアクセントが楽しめます。

WEB予約特典「フェア限定マカロン＆ショコラテリーヌ」をプレゼント

特典：

・ランチ予約特典「濃厚ショコラテリーヌ」

・ディナー予約特典「自家製マカロンのシーソルト、マンゴー」※各色一つずつ

フェア開催期間中、WEBより予約された方限定で、感謝の気持ちを込めた特別なスイーツをプレゼント。

ランチ予約特典として「濃厚ショコラテリーヌ」

ディナー予約特典として「自家製マカロンのシーソルト、マンゴー」が各色一つずつ提供されます。

夏限定スイーツや本格ロースト料理はもちろん、アレンジ自在なかき氷など、誰もが夢中になれる“選ぶ楽しさ”が満載のブッフェ。

イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」にて2026年7月1日より提供される「マーパレット・コレクション」の紹介でした☆

※写真はイメージのため、実際の提供方法とは異なります

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