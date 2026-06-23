◆東都大学野球春季リーグ２、３部入れ替え戦▽帝京平成大（２部）３―３国士舘大（３部）＝延長１２回＝（２３日・神宮）

２部６位の帝京平成大が３部１位の国士舘大との初戦を延長戦の末に引き分けた。試合は１点を追う８回、２死三塁から４番・木戸脇海晴内野手（３年＝美濃加茂）の右前適時打で同点に追いつくと、３―３のまま延長戦へ突入。１２回には２死一、二塁のピンチを招いたが、２番手で登板した三輪圭摩投手（３年＝第一学院）が気迫の投球で空振り三振を奪い、サヨナラ負けを阻止した。

昨秋の入れ替え戦で国士舘大を破り、春に初の２部昇格を果たした同校。４月２８日の駒大１回戦では２部初勝利も挙げるも、１勝１０敗の勝ち点０で最下位に沈み、２部残留をかけて入れ替え戦を迎えた。原克隆監督（５６）は「野球界では全然知られていない大学だったので、２部でやることによって皆さんに知ってもらえる機会ができた。２部にいるチームには名前のある選手がいっぱいいるので、その中で鍛えてやりたい」と語る。

２４日からの２回戦以降へは「２部を経験したことで以前よりもチーム力が上がり、春先とは全然違うチームになった。自分たちの野球をやればどんな相手にでも試合になると常日頃、言ってきているので、入れ替え戦も同じことだと思ってやろうというだけです」。２３年の就任時から積み上げてきた“やるべきことをきっちりやるチーム”が生き残りを目指す。