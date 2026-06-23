珍しく勉強を始めた男の子。しかし、そこに可愛すぎる魔の刺客が……！絶対に勉強にならない光景がSNSに投稿されると、記事執筆時点で再生数21万回を超え「気持ちわかるー」「これは勉強出来ないな」などの声が寄せられました！

【動画：『息子が珍しく勉強を始めた』と思ったら→隣に『大型犬』がいて…絶対に勉強にならない光景】

勉強を始める男の子

TikTokアカウント「@kinako_3bros」さまは、ゴールデンレトリバーの「きなこ」ちゃんと男の子たちの微笑ましい日常を紹介しています。

この日は長男くんが珍しく机に向かって勉強にやる気を見せていたとのこと。しかし、そんな時だからこそ現れる、魔の刺客が……。

そう、かまってほしそうな「きなこ」ちゃんです！隣にピッタリとくっつき、「かまってほしいな～」と言いたげな表情で、息子くんを鼻ツンツン。

しかし、強引に「かまって」とおねだりすることは控える、きなこちゃん。ちゃんと息子くんの頑張りを尊重し、じっと静かに待つ健気な姿がたまりません。

そんなきなこちゃんに、息子くんも……

なでなでからの犬吸い！健気に息子くんを待つきなこちゃんを見て、合間にたまらず手を伸ばしてしまうのでした！

静かに「かまって」圧がすごい

その後、再び勉強へと戻った息子くん。しかし、隣から……

至近距離でじーっと見つめ続けるきなこちゃん。これは、どうしても気になる！（笑）

そして、息子くん。勉強を再開してから数分も経たないうちに、犬吸い2回目に突入！

これは誘惑に勝てません…！

その後も勉強に戻っては、きなこちゃんとのふれあいを繰り返す息子くん。

健気に至近距離でかまってもらえるのを待つきなこちゃんの様子に、無視なんてできません！なかなか勉強が捗らない息子くんなのでした。

息子くんときなこちゃんの微笑ましいやりとりは、TikTok上でも話題に。コメント欄には「ほんと癒される」「私も幼少期、こんな可愛い大型犬と過ごしたかったー！」「わかるよー君の気持ち」などの声が寄せられました！

そんな心優しいきなこちゃんと三兄弟の賑やかで微笑ましい日常は、TikTokアカウント「@kinako_3bros」さまで紹介されています。

きなこちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@kinako_3bros」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。