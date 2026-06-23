捨てられてしまっていた魚、未利用魚の加工・販売やサーモンの養殖事業を手掛ける漁師が、八峰町にいます。



コロナ禍やハタハタの記録的不漁といった逆境をバネにして手掛けてきた先進的な取り組みを取材しました。

■水揚げのほとんどが“未利用魚”

八峰町の岩館漁港を拠点に漁業を営む菊地陽一さん46歳。



菊地陽一船長

「本当はもっと早く出るんですよ。ただちょっとね、今、油も高いし、いろんな意味で、あんまり早く出ても意味ないかなっていうそういう感じです」





■未利用魚に付加価値をつけて売り出す

物価高騰の波は海の上にも押し寄せています。菊地さんの漁船「海運丸」が行っているのは沖合で海に網を仕掛けて魚をとる底引き網漁です。1回1時間ほどかかる水揚げ作業を一日約10回行います。太田朋孝記者「こちらは今水揚げされたばかりの魚で生き生きとしています。種類や形そして大きさは様々でその価値に応じて選別されます」網にかかるのは狙った魚だけではありません。大きさや数量などを理由に市場に出回らない魚、未利用魚も一緒にとれます。菊地陽一さん「マフグなんですけど、食べれば全然おいしいんですけど、これはもう安くてちょっとお金にならない、水揚げしない魚です。売ってもお金にならない、むしろ赤字になる魚です」「カナガシラ。これも未利用魚。 これ、すごい安くて、売れないです。」「食べたらおいしいんですけど、 これもすごい安いので、基本水揚げはしない未利用魚」この日の水揚げは目当てのイカを除いてほとんどが未利用魚でした。

菊地陽一さん

「やっぱ見ててわかるようにもったいないですよね、これって。なので少しでも、そこのおいしいのにっていうことで、食べてもらおうってことで」



漁師たちが味わう分などを除いて捨てられてしまっていた未利用魚。



菊地さんは付加価値をつけて売り出す事業を手掛けています。



地元の漁師仲間と2021年に立ち上げた魚介類の販売会社「フィッシュドア」。



コロナ禍で飲食店向けの需要が落ち込む中、食卓に魚を届ける扉にしたいという思いを込めて始めました。



できるだけ早く加工したうえでマイナス60度まで冷やせる冷凍庫で鮮度を保った商品。



解凍したあと手軽に調理できることも人気を集め、全国から注文が寄せられています。



藤田裕太郎アナウンサー

「ふわっふわですね」「おいしい。優しい甘さでどんぶりいっぱいご飯盛ってかきこみたくなる」



菊地陽一さん

「出回らない魚とかもたくさんあるんですけど、そういう魚にも価値がついていけば、未利用魚じゃなくてちゃんとした価値ある魚として売っていけるんじゃないかなっていうのもあって、やっぱりまず知ってもらうことが一番だと思います」

■“育てる漁業”として注目 養殖サーモン事業も

菊地さんの先進的な事業は未利用魚の加工・販売だけではありません。



同じ年の年末、漁師の仲間と力を合わせてサーモンの養殖を県内でいち早く始めました。



コロナ禍で迎えた養殖サーモンの船出。



八水・菊地陽一社長

「沖に行かなくても安全なところで漁業ができて収入も上がっていけば漁師も増えていくと思うんでそういうところで地域活性化にでもなってくれればと思います」



養殖サーモンの事業は県内に拠点を置く報道機関のほとんどが取り上げました。



県魚ハタハタが記録的な不漁に陥るなか、育てる漁業として光が当てられます。



十分に栄養を蓄えて、大きく育った養殖サーモン。



売れ行きも好調で1週間ほどで完売。



その後のシーズンも人気が続いています。



地元の小学生たちに考えてもらって、つけた名前は「輝サーモン」です。



八水・菊地陽一社長

「このサーモン有名になってもらって、漁師になりたいっていう若い人がこの町入ってきたりしたらそれが一番だなと思うんで、子どもたちにいっぱい食べてもらって宣伝してもらって頑張っていきたいなと思います」



菊地さんは逆境をバネにして、事業を進めてきました。



菊地陽一さん

「ハタハタとれなくなって、ハタハタに代わる何かっていうのでサーモンとか始めたんですけど。未利用魚に関しても」「最近安い魚はすごく安くなって高い魚は高くなってみたいな上下がすごい激しくて。結局水揚げする魚って減ったんですよ、種類が。水揚げしなくてもよくなっちゃって。その魚なんとかできないかなっていう感じで、未利用魚もやってる感じですね」

■船長の葛藤と願い

一緒に操業している4人の漁師の生活も背負っている菊地さん。



祖父から続く3代目の船長です。



先進的な取り組みを続けていますが葛藤もあります。



菊地船長

「俺で船は終わりです。いやたぶん。後継ぎはいないです。はい。娘2人いるんだけど、どっちも県外に出ちゃってて。いやー漁師はもうからないすもん」



誰かに船のかじ取りを託すには、厳しすぎる漁業を取り巻く環境。



中東情勢の緊迫による原材料費の高騰を受けて、水揚げした魚をいれる箱代も値上がりしています。



氷代も高くなっていて、漁獲量を多くしても単純に利益が増えるわけではありません。



1回の漁で約700リットルも使う燃料代に加えて、漁協に納める経費も重くのしかかります。



漁業を営んで四半世紀を超えた菊地さん。



菊地船長

「今一番思っているのが、もう高齢化でどんどん漁師っていなくなってるんで、若い人を少しでも興味持ってもらって、漁師になってくれればっていうのはちょっとあれですけど、漁師のほうの仕事、海のほうの仕事についてもらえればなっていうふうに思います」



大好きな秋田の海で営む漁業を次の世代へ。



数々の荒波を乗り越えてきた発想力も生かして、菊地さんは、また、船を出します。



※6月23日午後6時15分のABS news every.でお伝えします