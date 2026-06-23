俳優・山下美月の公式Instagramが更新され、主演を務める舞台『成瀬は天下を取りにいく』の取材会で訪れた滋賀県大津市でのオフショットが公開された。

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投稿された写真は、原作の世界観に浸る山下の姿を収めた5枚。西武ライオンズのロゴが入った野球ユニフォームをまとい、琵琶湖を背に船上のカットを先頭に、ご当地キャラクター・おおつ光ルくんのぬいぐるみを抱えて横顔を見せるカットや、窓越しに湖を望むカットなどが添えられている。

キャプションでは「本日、滋賀県・大津市にて舞台『成瀬は天下を取りにいく』の取材会を行いました！」と切り出し、原作の舞台となった地での取材会を報告。続けて「琵琶湖の大きさに圧倒され 念願のミシガンにも乗船でき 原作の世界を味わい尽くしました」と、遊覧船への乗船をはじめとした“聖地”巡りをつづった。

さらに「近江牛コロッケを頂いたり 大好きなおおつ光ルくんのグッズもゲットしまして 短い時間でしたが大津を楽しみました！」と、ご当地グルメやキャラクターにも触れた滞在を明かしている。

取材会後の足取りについても「フレンドマートでお客様の声を書いたり 馬場公園からときめき坂を歩いて膳所駅へ向かい 個人的にも成瀬の世界に浸りました」と、作品ゆかりの場所をたどったことを報告。締めくくりでは「今日見た景色を胸に刻み」と記し、舞台を通じて大津の魅力を届けたいという思いをにじませた。

（文＝リアルサウンド編集部）