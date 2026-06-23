睡眠は新しいラグジュアリーなのか──TENTIALと『Pokémon Sleep』が描く“眠りを楽しむ”時代
かつて睡眠は、忙しい日常のなかで削られるものでした。しかし近年、世界では睡眠に対する価値観が大きく変化しています。良質な睡眠は健康だけでなく、創造性やパフォーマンス、さらには人生の質そのものを左右する要素として再評価されるようになりました。そんな流れのなかで誕生したのが、コンディショニングブランドTENTIALと睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』によるコラボレーションです。
Courtesy of TENTIAL
TENTIALは、累計販売200万セットを突破したリカバリーウェア「BAKUNE」シリーズより、『Pokémon Sleep』とのコラボレーションアイテムを2026年7月1日に発売します。疲労回復をサポートする機能性はそのままに、ポケモンたちの寝顔を取り入れた特別なコレクションです。
世界が注目する“睡眠産業”
睡眠は今、ウェルネス市場における重要なテーマのひとつです。高級ホテルによるスリーププログラムや睡眠特化型ツーリズム、睡眠データを活用したヘルスケアサービスなど、「よりよく眠ること」に対する関心は世界的に高まっています。
Courtesy of TENTIAL
日本でも同様の変化が起きています。その象徴のひとつが、疲労回復を目的としたリカバリーウェア市場の成長です。TENTIALの「BAKUNE」は、睡眠中のコンディショニングに着目した製品として支持を集め、現在ではブランドを代表する存在となっています。
睡眠を“楽しみ”に変えたポケモン
一方、『Pokémon Sleep』は睡眠を記録するだけのアプリではありません。プレイヤーはポケモンたちの寝顔を集めながら、自身の睡眠習慣と向き合います。興味深いのは、このアプリが「睡眠改善」を強制するのではなく、「朝起きることが楽しみになる」という体験を提供している点です。
Courtesy of TENTIAL
睡眠を管理する対象ではなく、楽しむ対象へ変える。その発想は、従来のヘルスケアとは少し異なるアプローチと言えるでしょう。
“着る睡眠体験”という発想
今回のコラボレーションで展開されるのは、「BAKUNE Dry」「BAKUNE Pajamas Dry」、そしてアイマスクの全3種類、9アイテムです。
Courtesy of TENTIAL
カビゴン、ピカチュウ、プリン、メタモン、イーブイといったポケモンたちの寝顔がデザインされており、落ち着いたカラーリングによって大人でも取り入れやすい仕上がりとなっています。特徴的なのは、キャラクター商品でありながら過度な装飾に頼っていないことです。
Courtesy of TENTIAL
睡眠空間に自然に溶け込むデザインは、機能性と感性の両立を目指すTENTIALらしいアプローチと言えます。
日本が提案する新しいウェルビーイング
抹茶や発酵食品が日本のウェルネス文化として注目されているように、睡眠もまた新たな日本発ライフスタイルとして世界へ広がりつつあります。今回のコラボレーションは、単なるキャラクターパジャマではありません。疲労回復をサポートするリカバリーウェアと、睡眠を楽しむゲーム体験。その二つを結びつけることで、「よく眠ること」をもっと身近で前向きなものへ変えようとする試みです。
Courtesy of TENTIAL
睡眠を楽しむ時代へ
ラグジュアリーの価値観は変化しています。多くを所有することではなく、自分自身のコンディションを整えること。忙しさを誇るのではなく、心地よく休むこと。TENTIALと『Pokémon Sleep』のコラボレーションは、その価値観の変化を象徴するプロジェクトと言えるかもしれません。
眠ることは義務ではなく、楽しみになる。そして睡眠は、現代における最も身近なラグジュアリーのひとつになりつつあります。
【製品仕様】
製品名 ：BAKUNE Dry(『Pokémon Sleep』) 上下セット_半袖Tシャツ・ショートパンツ
カラー ：サックスブルー（カビゴン） / ブラック（ピカチュウ）/ ピンク（プリン）/ パープル（メタモン） /
ブラウン（イーブイ）
サイズ ：XS〜2XL （UNISEX）
価格 ：26,400円（税込）
製品名 ：BAKUNE Pajamas Dry(『Pokémon Sleep』) 上下セット_長袖シャツ・ロングパンツ
カラー ：サックスブルー（カビゴン） / ブラック（ピカチュウ）
サイズ ：XS〜2XL（UNISEX）
価格 ：28,820円（税込）
製品名 ：BAKUNE アイマスク(『Pokémon Sleep』)
カラー ：ブルー（カビゴン）/イエロー（ピカチュウ）
価格 ：4,950円（税込）
【販売概要】
・販売開始日 ：2026年7月1日（水）〜なくなり次第終了
・販売場所 ：TENTIAL公式オンラインストア / TENTIALオフィシャルストア※1 / 空港免税店※2
※1 店舗は、仙台パルコ、虎ノ門ヒルズ、丸の内、池袋パルコ、横浜みなとみらい、クオーツ心斎橋、福岡天神での展開。
※2 空港免税店は羽田空港 第2ターミナル TIATDUTY FREE SOUVENIR／羽田空港 第3ターミナル TIAT DUTY FREE SHOP SOUTH LIQOUR & TOBACCO／成田空港 第1ターミナル ANA DUTY & TAX FREE SHOPの展開（＊2026年7月2日（木）より展開）
注意事項
・おひとり様1アイテム1色につき2点までの販売
・返品、交換不可（＊不良品を除く）
・店舗での取り置き不可
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
TENTIALは、累計販売200万セットを突破したリカバリーウェア「BAKUNE」シリーズより、『Pokémon Sleep』とのコラボレーションアイテムを2026年7月1日に発売します。疲労回復をサポートする機能性はそのままに、ポケモンたちの寝顔を取り入れた特別なコレクションです。
世界が注目する“睡眠産業”
睡眠は今、ウェルネス市場における重要なテーマのひとつです。高級ホテルによるスリーププログラムや睡眠特化型ツーリズム、睡眠データを活用したヘルスケアサービスなど、「よりよく眠ること」に対する関心は世界的に高まっています。
Courtesy of TENTIAL
日本でも同様の変化が起きています。その象徴のひとつが、疲労回復を目的としたリカバリーウェア市場の成長です。TENTIALの「BAKUNE」は、睡眠中のコンディショニングに着目した製品として支持を集め、現在ではブランドを代表する存在となっています。
睡眠を“楽しみ”に変えたポケモン
一方、『Pokémon Sleep』は睡眠を記録するだけのアプリではありません。プレイヤーはポケモンたちの寝顔を集めながら、自身の睡眠習慣と向き合います。興味深いのは、このアプリが「睡眠改善」を強制するのではなく、「朝起きることが楽しみになる」という体験を提供している点です。
Courtesy of TENTIAL
睡眠を管理する対象ではなく、楽しむ対象へ変える。その発想は、従来のヘルスケアとは少し異なるアプローチと言えるでしょう。
“着る睡眠体験”という発想
今回のコラボレーションで展開されるのは、「BAKUNE Dry」「BAKUNE Pajamas Dry」、そしてアイマスクの全3種類、9アイテムです。
Courtesy of TENTIAL
カビゴン、ピカチュウ、プリン、メタモン、イーブイといったポケモンたちの寝顔がデザインされており、落ち着いたカラーリングによって大人でも取り入れやすい仕上がりとなっています。特徴的なのは、キャラクター商品でありながら過度な装飾に頼っていないことです。
Courtesy of TENTIAL
睡眠空間に自然に溶け込むデザインは、機能性と感性の両立を目指すTENTIALらしいアプローチと言えます。
日本が提案する新しいウェルビーイング
抹茶や発酵食品が日本のウェルネス文化として注目されているように、睡眠もまた新たな日本発ライフスタイルとして世界へ広がりつつあります。今回のコラボレーションは、単なるキャラクターパジャマではありません。疲労回復をサポートするリカバリーウェアと、睡眠を楽しむゲーム体験。その二つを結びつけることで、「よく眠ること」をもっと身近で前向きなものへ変えようとする試みです。
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睡眠を楽しむ時代へ
ラグジュアリーの価値観は変化しています。多くを所有することではなく、自分自身のコンディションを整えること。忙しさを誇るのではなく、心地よく休むこと。TENTIALと『Pokémon Sleep』のコラボレーションは、その価値観の変化を象徴するプロジェクトと言えるかもしれません。
眠ることは義務ではなく、楽しみになる。そして睡眠は、現代における最も身近なラグジュアリーのひとつになりつつあります。
【製品仕様】
製品名 ：BAKUNE Dry(『Pokémon Sleep』) 上下セット_半袖Tシャツ・ショートパンツ
カラー ：サックスブルー（カビゴン） / ブラック（ピカチュウ）/ ピンク（プリン）/ パープル（メタモン） /
ブラウン（イーブイ）
サイズ ：XS〜2XL （UNISEX）
価格 ：26,400円（税込）
製品名 ：BAKUNE Pajamas Dry(『Pokémon Sleep』) 上下セット_長袖シャツ・ロングパンツ
カラー ：サックスブルー（カビゴン） / ブラック（ピカチュウ）
サイズ ：XS〜2XL（UNISEX）
価格 ：28,820円（税込）
製品名 ：BAKUNE アイマスク(『Pokémon Sleep』)
カラー ：ブルー（カビゴン）/イエロー（ピカチュウ）
価格 ：4,950円（税込）
【販売概要】
・販売開始日 ：2026年7月1日（水）〜なくなり次第終了
・販売場所 ：TENTIAL公式オンラインストア / TENTIALオフィシャルストア※1 / 空港免税店※2
※1 店舗は、仙台パルコ、虎ノ門ヒルズ、丸の内、池袋パルコ、横浜みなとみらい、クオーツ心斎橋、福岡天神での展開。
※2 空港免税店は羽田空港 第2ターミナル TIATDUTY FREE SOUVENIR／羽田空港 第3ターミナル TIAT DUTY FREE SHOP SOUTH LIQOUR & TOBACCO／成田空港 第1ターミナル ANA DUTY & TAX FREE SHOPの展開（＊2026年7月2日（木）より展開）
注意事項
・おひとり様1アイテム1色につき2点までの販売
・返品、交換不可（＊不良品を除く）
・店舗での取り置き不可
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。