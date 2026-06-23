◆東都大学野球春季リーグ２、３部入れ替え戦▽帝京平成大（２部）３―３国士舘大（３部）＝延長１２回＝（２３日・神宮）

春の２部６位の帝京平成大が、３部１位の国士舘大との初戦を延長戦の末に引き分けた。試合は１点を追う８回、２死三塁から４番・木戸脇海晴内野手（３年＝美濃加茂）の右前適時打で同点に追いつくと、３―３のまま延長戦へ突入。１２回には２死一、二塁のピンチを招いたが、２番手で登板した三輪圭摩投手（３年＝第一学院）が気迫の投球で空振り三振を奪い、サヨナラ負けを阻止した。

昨秋の入れ替え戦で国士舘大を破り、春に初の２部昇格を果たした同校。４月２８日の駒大１回戦では２部初勝利も挙げるも、リーグ戦１勝１０敗勝ち点０で最下位に沈み、２部残留をかけて入れ替え戦を迎えた。残留への思いを原克隆監督（５６）は「野球界では全然知られていない大学だったので、２部でやることによって皆さんに知ってもらえる機会ができた。２部にいるチームには名前のある選手がいっぱいいるので、その中で鍛えてやりたい」と語る。

２４日からの２回戦以降へは「２部を経験したことで以前よりもチーム力が上がり、春先とは全然違うチームになった。自分たちの野球をやればどんな相手にでも試合になると常日頃言ってきているので、入れ替え戦も同じことだと思ってやろうというだけです」。２３年の就任時から積み上げてきた“やるべきことをきっちりやるチーム”で戦国東都で生き残りを誓った。