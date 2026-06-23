ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、ブリュッセル王宮前の広場で国賓として歓迎式典に臨まれました。

天皇皇后両陛下は、現地時間の23日午前10時半ごろ、ベルギーのブリュッセル王宮前の広場に到着されました。

天皇陛下が国王と共に儀仗隊を観たあと、天皇皇后両陛下と国王夫妻が演台の上で、軍楽隊による両国国歌の演奏を聞かれました。

その後、両陛下は国王夫妻とともにブリュッセル王宮の門の前に移動し、写真撮影が行われました。

歓迎式典が行われているブリュッセル王宮は、国王が公式な謁見などを行い、執務を行う場所です。国王や王妃、ほかの王族の執務室などがあり、国内の要人との接見や外国からの賓客の接遇など様々な活動が行われています。

現在のベルギーがオーストリア領ネーデルラントだった時代に総督の公邸として建設され、オランダ統治時代を経て、ベルギー王国建国後に国王が執務を行う場所となりました。夏の間は一般公開も行われています。

両陛下は、22日からブリュッセル北東部にある国王一家のお住まい「ラーケン宮」に滞在されています。

22日、到着の際は国王と王妃が出迎え、その後、両陛下に宮殿内を案内したということです。また、天皇陛下はラーケン宮に宿泊されたことがありますが、皇后さまは初めてだということです。

日本とベルギーの交流は、1866年に江戸幕府とベルギーの間で交わされた日白修好通商条約締結にさかのぼり、今年で160周年を迎えます。

皇室とベルギー王室の交流の出発点は、1882年の有栖川宮熾仁親王のベルギー訪問です。事前の約束なく訪問したそうですが、当時のレオポルド2世国王は、晩さん会を開くなど手厚くもてなしたといいます。

その後、皇太子時代の昭和天皇が1921年にヨーロッパを旅行した際にベルギーを訪れ、1971年には昭和天皇は香淳皇后と共に天皇の初の外国訪問としてヨーロッパを回った際、最初に訪ねた公式訪問国がベルギーでした。

友好関係が深まったきっかけは、上皇さまとボードワン国王との出会いです。皇太子時代の1953年にイギリスのエリザベス女王の戴冠式に出席した際、ベルギーも訪問されました。その時、3歳年上のボードワン国王が上皇さまを家族のように迎えられたといいます。

上皇ご夫妻は、1973年のスペイン訪問の帰りや、1981年のイギリスのチャールズ皇太子とダイアナ元妃の結婚式に参列した際などたびたびベルギーに立ち寄り、ボードワン国王夫妻と交流を重ねられてきました。

1984年のアフリカ訪問時のお立ち寄りでは、当時イギリス留学中だった天皇陛下もボードワン国王のはからいで合流されました。この時、国王夫妻は隣国のオランダ女王夫妻を夕食会にひそかに招き、先の大戦で難しい関係にあった日本とオランダとの間を取り持とうとしてくれたということです。

ボードワン国王の葬儀の際は、上皇ご夫妻が海外の王室の葬儀に天皇皇后として初めて出席されました。王宮から大聖堂までの葬列で、最前列の中央を上皇ご夫妻が歩かれました。

天皇陛下も、学生時代からベルギー王室と交流されてきました。高校2年の夏には旅行で初めてベルギーを訪れ、その後、イギリス留学中を含めて何度も訪問し、同い年のフィリップ国王も含め、家族ぐるみで親交を重ねられています。

また、天皇陛下が浩宮時代に初めて出席された外国王室の結婚式は、イギリス留学中の1984年、フィリップ国王の妹アストリッド王女の結婚式でした。

陛下は皇后さまと結婚後、1999年、初めてお二人で皇太子時代のフィリップ国王とマチルド王妃の結婚式に出席されました。

翌2000年、新婚のフィリップ国王夫妻が来日すると、両陛下は葛西臨海水族園に案内されました。

その後も国王夫妻は、2002年のサッカー日韓ワールドカップの機会など、たびたび来日しています。

2019年には、ベルギー国王夫妻は「即位の礼」に出席し、両陛下と旧交を温めました。

このあと、両陛下と国王夫妻でブリュッセル王宮内の大ギャラリーで公式写真を撮影されます。

さらに、2階でベルギー側の随員の紹介を受け、続いて日本側の随員を紹介されます。

両陛下は、歓迎式典の後は「世界で最も美しい広場」ともいわれ、ユネスコ世界文化遺産になっている「グラン・プラス」に面したブリュッセル市庁舎を訪問されることになっています。