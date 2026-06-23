ソフトバンク・中村稔弥投手が２４日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）で“緊急先発”する。予告先発で公示された。

当初は台湾出身右腕の徐若熙の先発が見込まれていたが、２２日の投手練習でキャッチボールやランニングなどを行わずにベンチ裏に下がり、倉野１軍投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーター（投手）は「いろいろある」とアクシデントがあったことを示唆していた。

中村稔は昨年１２月の現役ドラフトでロッテから移籍。先発はロッテ時代の２０２１年６月１９日の西武戦（メットライフドーム）以来となる。「先発は昨日（２２日）、北海道から移動する空港で言われました。今年も２軍では先発していましたが、１軍だと違うので緊張すると思う。いきなりいいものを出そうと思っても、やって来たことしか出ない。２軍でやってきたことを出したい」と意気込んだ。通常は先発２日前にブルペン入りするが、登板前日のこの日ブルペンで投球練習を行っていた。

中村稔は６月７日に１軍登録されていからは中継ぎで２試合に登板して２イニングを無失点に抑えている。ファーム・リーグでは９試合に登板してうち４試合が先発。２勝２敗１セーブ、防御率２．０２の成績だった。５月２７日の日本ハム戦（タマスタ筑後）では１２三振を奪って１失点完投勝利を収めている。