「鎌倉紅谷」は、1954年に鎌倉で創業した歴史のある菓子店。「鎌倉紅谷 八幡宮前本店（かまくらべにや はちまんぐうまえほんてん）」は、鎌倉駅から徒歩9分ほど、「鶴岡八幡宮」の手前の場所に位置しています。シックな外観と、シンボルキャラクター「リスくん」のマークが目印です。

看板商品は、クルミをぎっしり詰め込んだ自家製のキャラメルを、バター香る生地ではさんで焼き上げた「クルミッ子」。「リスくん」のパッケージがかわいい、「鎌倉紅谷」の大人気商品です。

ワークショップ「クルミッ子つくるっ子！（八幡宮前本店2階）」5280円

※リスくんバンダナ（三角巾用）、ドリンク、デザート付

今回訪れた「鎌倉紅谷 八幡宮前本店」2階のイベントスペースでは、通常よりも大きなサイズのクルミッ子づくりが楽しめるワークショップ「クルミッ子つくるっ子！」1人5280円（八幡宮前本店の場合）を実施しています。

「見る。味わう。体験する。」の3つの要素を一度に楽しめる店舗「鎌倉紅谷 Kurumicco Factory 」で始まったこのワークショップは、抽選制で当選しないと参加できないほど人気なんだそう。1回の参加人数は最大16名で、1組2名まで申し込みできます。

応募は「鎌倉紅谷」公式オンラインショップのマイページ内、イベント予約サイトから可能です。2カ月前から抽選申込受付が開始されるので、ぜひチェックしてみてください。

ご褒美CHECK

ワークショップは子ども連れの方はもちろん、大人だけでの参加も多いそう。クルミッ子が大好きで、北海道や九州など遠方からはるばる来る人や、お祝いや記念日に参加する人もいるのだとか。甘くておいしいクルミッ子を作れる体験は、お家ではなかなか実現できない特別感があります。



はじめてでも簡単！ 夢中になれるクルミッ子づくり

まずは事前の準備から。「鎌倉紅谷」のシンボルキャラクター「リスくん」のデザインが入ったエプロンとバンダナを巻いて、身支度、手洗い、手指の消毒をします。手袋をしたら、いよいよ90分間の体験がスタートです。

体験で使うバンダナは、終わったあとにプレゼントとして持ち帰りができます。日本製で綿100%と。生地にもこだわっているので、思い出の品として長く使えそう。

用意されている材料は、キャラメル、クルミ、予め焼いてある底生地と、上乗せ用の生地。すべて必要な量で用意してくれているので、計量など難しい工程はなく気軽に作ることができます。どんな仕上がりになるのか、期待が高まります！

ご褒美CHECK

クルミッ子を作る職人「クラフトマン」に教わりながら、クルミッ子の製造工程を実際に体験できるのがこのワークショップの魅力。「クルミッ子」を自分の手で仕上げる時間は、五感で楽しめるぜいたくなひとときです。





クラフトマンの「クルミッ子！ 」の掛け声で「つくるっ子！」と叫んで体験スタート。さっそくクルミッ子づくりに挑戦です！

最初にすべてのクルミをキャラメルの中に入れます。「こんなに入れるの？」と思うほどたっぷりのクルミが、ぜいたくさを感じさせてくれます。クルミを入れたら、ゴムベラを使って混ぜていきます。キャラメルの甘い香りが漂ってきて、テンションもアップ。

各工程は、クラフトマンがその都度丁寧に教えてくれるので安心。うまく混ざったかどうかもチェックしてもらいます。

キャラメルとクルミを型の中に行き渡らせていきます。

生地がなめらかになったら、上生地を伸ばします。

よくこねた生地を、めん棒を使って平らに伸ばしていきます。

クラフトマンに教えてもらいながら、均一な厚さになるよう生地を伸ばしていきましょう。生地を伸ばしたら、型の上に生地をのせ、はみ出た生地を取って、生地の工程が完了！ ここまできたらもうひと息です。

上生地にフォークを使って穴を空け、内側の空気が抜けるようにします。今回は、簡単でキルティングみたいにかわいい仕上がりになるという格子模様にしてみました。

ご褒美CHECK

自分のイニシャルを入れたり、日付を入れたりする人も多いそう。自分だけの「クルミッ子」が作れるのも、このワークショップならではです。



待ち時間もデザートとクイズでクルミッ子を楽しみつくす

焼き上がるまでの時間は約30分。待っている間は、クルミッ子の切り落としとドリンクが楽しめます。

クルミッ子の切り落としは、ひと口食べるとキャラメルとクルミの香ばしさが口いっぱいに広がり、ぜいたくな気分に。

ドリンクは紅茶、コーヒー、リンゴジュースのなかから好きなものをセレクトできます。

待っている間の楽しみは、デザートだけではありません。クラフトマンから、「鎌倉紅谷」やクルミッ子にまつわるクイズが出題されます！ やさしいクイズから、ちょっと難しいクイズまで幅広く楽しめるので、参加者全員で盛り上がりましょう。

クイズだけでなく、お店にまつわる豆知識なども教えてもらえるので、待ち時間も楽しく過ごせます。

「八幡宮前本店」の壁に使われているレンガは、「クルミッ子」と同じ大きさの特注品なんだそう。レンガのどこかに「リスくん」が隠れているので、この機会にぜひ探してみて。

デザートやクイズなどを楽しんでいるうちに、クルミッ子が焼き上がりました。想像以上の大きさに思わず驚き！ 通常の大きさのクルミッ子とはひと味違う存在感で、大満足の仕上がりです。焼き上がったクルミッ子は、メモリアルブックに入れて持ち帰ることができます。

ご褒美CHECK

食べるときは、大きめに切り分けたり、思い切って丸かじりしたりするのもおすすめだそう。通常サイズだとできないぜいたくな食べ方を楽しんでみて。

メモリアルブックは自分で組み立てます。体験がスムーズに進んだときは、ペンで日付を書くこともできるそう。進捗状況によって異なるので、スタッフの人に確認してみてください。

表紙には「リスくん」のイラストと「クルミッ子つくるっ子」の文字が。クルミッ子を食べ終わったあとも、ずっと思い出に飾っておきたくなります。

クラフトマンシップにふれながらクルミッ子を作る時間は、日常を忘れてものづくりに集中できる特別なひととき。「クルミッ子つくるっ子！」で、ここでしか味わえないぜいたくな体験をしてみてください。



■鎌倉紅谷 八幡宮前本店（かまくらべにや はちまんぐうまえほんてん）

住所：神奈川県鎌倉市雪ノ下1-12-4

TEL：0467-22-3492

営業時間：店舗 9時30分〜17時、ワークショップ 11時〜／15時〜

定休日：無休

※ワークショップは不定期開催。詳細は鎌倉紅谷 公式サイト「体験・イベント」ページを要確認



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Text：森本慧（vivace）

Photo：鎌倉紅谷 八幡宮前本店、森本慧（vivace）

体験・イベント：株式会社 鎌倉紅谷



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