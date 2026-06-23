ENHYPEN、グローバル献血促進キャンペーンを展開！“善い影響力”を世界へ拡大

ENHYPENが、唯一無二の“ヴァンパイア”コンセプトを社会貢献活動と結びつけ、世界へ善良な影響力を広げた。

ENHYPENは最近、世界保健機関（WHO）と協力し、グローバル献血促進キャンペーンを展開した。

【注目】事務所にも内緒…ENHYPENメンバーの“善行”

彼らは6月14日の「2026世界献血者デー」に合わせて、安全な血液の重要性を伝え、自発的な献血への参加を呼びかける活動を積極的に行った。

（写真＝BELIFT LAB）ENHYPEN

その一環として、ENHYPENとWHOの公式SNSを通じて、自発的な献血を促すショート動画や献血者向けプレイリストなど多彩なコンテンツを公開し、人々の関心を集めた。

（写真＝BELIFT LAB）ENHYPEN

こうした意義深い取り組みに、グローバルファンダムも積極的に応えた。世界中の人々がオンラインで献血への参加を誓うWHOのデジタルプロジェクト「Drop Your Drop」では、メンバーのキャンペーン動画が公開される前日の6月12日時点で約1200人だった累計参加者数が、最初のコンテンツ公開直後の14日には8300人まで急増した。

WHOによると、参加者の多くがENHYPENのファンダム名「ENGENE」に関連したニックネームを使用していたことも確認されたという。

また、ENHYPENは単なるコンテンツコラボレーションにとどまらず、メンバー自身が実際に献血へ参加し、率先して行動する姿を見せた。

ENHYPENは所属事務所BELIFT LABを通じて、「実際に献血を行い、WHOのキャンペーンにも参加できたことをとても意義深く光栄に思います」とコメント。「これからもENGENEの皆さんにポジティブな影響を与えられるアーティストになれるよう努力していきたい」と思いを伝えた。

ENHYPENによる献血関連の善行は今回が初めてではない。今年1月、7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』のリリース時にも、グループのストーリーの核となる“ヴァンパイア”という設定に着想を得て、大韓赤十字社と献血キャンペーンを実施した。

当時のキャンペーンには韓国と日本で計1万人以上が参加した。韓国では初めて献血を行った人の数が前年同期比で19倍以上に増加したほか、オンラインイベントには当選者数の4倍を超える応募が集まるなど、大きな反響を呼んだ。

なお、善良な影響力を世界へ届けているENHYPENは、8月21日に8thミニアルバム『THE SIN : BLISS』をリリースする。同アルバムは、前作『THE SIN : VANISH』以来、約7カ月ぶりとなる新作アルバムであり、“罪”をモチーフとした「THE SIN」シリーズの第2章として、世界中のファンから大きな期待を集めている。

（記事提供＝OSEN）

◇ENHYPEN プロフィール

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。2026年3月、HEESEUNGの脱退が発表された。