メ～テレ（名古屋テレビ）

リニア中央新幹線静岡工区について、静岡県の鈴木知事が来月「着工容認」を表明する方向で調整に入ったことがわかりました。

複数の関係者によりますと、静岡県の鈴木知事は着工を認める意向を固めました。

着工の前提となる「自然環境保全協定」をＪＲ東海と締結する方針や、着工容認の判断を、開会中の県議会最終日となる7月7日に表明する方向で調整に入ったということです。

鈴木知事は23日の県議会で「着工の判断に必要な材料は着実に整いつつあると認識しており、それほど遠くない時期に、何らかの考えをお示しできる」と述べました。

リニア工事を巡っては、3月に県とＪＲ東海の28項目の対話が終了し、大井川流域の自治体での住民説明会も22日までに終わるなど、鈴木知事の政治判断が注目されていました。

この報道を受け、早期開業を求めてきた愛知県の大村知事は歓迎の意を表しました。

「地元の理解と納得が得られたうえで、リニア中央新幹線という21世紀の日本の背骨を作るようなビッグプロジェクトが前進するのは大変望ましい、好ましい、ありがたいこと」（大村知事）