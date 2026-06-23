【7位〜12位】6月24日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】牡羊座 総合運：★★★☆☆

ひとりで考えていると、どんどん迷いが大きくなることも、友達と話しているとスッキリと気持ちがまとまる運気。少しでも考え込みそうになったら、仲のいい人に連絡してみて。話すときは、いきなり本題に入るのがポイントです。



恋愛運

心が揺れそうな恋愛運。「この人もいいかも」と、本命以外の誰かに目が向くかもしれません。ただ、その人には近づかないのが得策。友達として仲良くなるのなら、あなたの恋がさらに幸せになるためのアドバイスをもらえそうです。



金運

お金に関して、スピーディーにぬかりない判断ができる運気です。何かを購入するときも、運用や貯蓄の方法などでも｢これがベスト｣と、感じたら信じてOK。また、お金に関する相談は、男性よりも女性にすると多くのヒントをもらえそう。



ラッキーアイテム：アイウエア



ラッキーカラー：ピンクゴールド 恋愛運心が揺れそうな恋愛運。「この人もいいかも」と、本命以外の誰かに目が向くかもしれません。ただ、その人には近づかないのが得策。友達として仲良くなるのなら、あなたの恋がさらに幸せになるためのアドバイスをもらえそうです。金運お金に関して、スピーディーにぬかりない判断ができる運気です。何かを購入するときも、運用や貯蓄の方法などでも｢これがベスト｣と、感じたら信じてOK。また、お金に関する相談は、男性よりも女性にすると多くのヒントをもらえそう。ラッキーアイテム：アイウエアラッキーカラー：ピンクゴールド

【8位】蟹座 総合運：★★☆☆☆

今日は直感がとても鋭くなる運気。特に理由はなくても「こうなりそうだな」と感じたら、それを信じて。そして、そうなる前提で行動してください。よくない出来事を食い止めたり、嬉しい出来事を引き寄せたりできそうです。



恋愛運

ふたりのことでも、どちらか一方の個人的なことでもかまいません。未来の計画や希望、目標などについて話してみて。その話題が、関係を大きく進展させる可能性アリ。また、出会いはホッとできる雰囲気の場所で舞い込んできそうです。



金運

現状を嘆いてジメジメしているよりも、｢もしもお金があったら、こんなことをする！｣と、ワクワクしていたほうがいい日。そのイメージを広げることで、お金とのつながりがグッと強くなる運気です！親しい人と夢を語り合うのも〇。



ラッキーアイテム：はがき



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】射手座 総合運：★★☆☆☆

次に旅行をしたい場所、次に買いたい物など、未来の楽しみについて考えるといい運気。楽しみなアイデアが、どんどん広がりそうです。その明るい気分でするべきことに取り組むと、最高に集中できます。朝のうちに未来の計画を立ててみて。



恋愛運

スローペースを意識するといい恋愛運。恋人のお願いに、すぐに「いいよ」と返事をしたり、片想いの相手に慌てて連絡をしたりするのはNG。何がベストかじっくり考えて。意識してゆっくりと話すと、より深く理解し合うことができます。



金運

貯金や運用など、将来を見据えてお金の計画を立て直すといい運気です。現状を客観的に見るだけでなく、最新情報をチェックしてみてください。改善できる部分を発見できるはず。また｢今日は買い物はしない｣と決めると金運UP！



ラッキーアイテム：スチール製家具



ラッキーカラー：パープル

【10位】蠍座 総合運：★★☆☆☆

普段は気が合う人とも、今日は話の波長が合わないかも。相手を責めたり、自分が正しいと主張したりしないことが大切。「今日は、こういう日なんだな」と割り切ってしまえば、お互いを大切にしているのだと伝わり合います。



恋愛運

今日は、恋の相手と距離を置きたくなるかも。どんな理由でもかまいませんから、ひとりで過ごすと伝えてしまうと〇。のんびりしながら相手を思い浮かべると、魅力を再発見しそうです。また、出会いは最初から深い話ができる人に注目して。



金運

親しい人から、お金の使い方や扱い方について厳しいことを言われるかも。ただ、相手はあなたを責めるつもりなど少しもありません。純粋な親切心や友情だと受け止めて。すると、お金に関する実力がUPします！



ラッキーアイテム：トランプ



ラッキーカラー：ライラック

【11位】魚座 総合運：★☆☆☆☆

「どうしてもこうしたい」という気持ちが、今日は強くなるかもしれません。すぐに思いを叶えようと、頑張りすぎないで。なぜこだわりたいのか理由を考えると、満足するための最短距離を発見できるでしょう。



恋愛運

「信じられない」「安心できない」という気持ちが湧きあがりやすい日。相手が悪いように見えるかもしれませんが、決して責めたり問い詰めたりしないで。「ネガティブになりやすい日なんだ」と考えて、連絡は明日以降にするのが得策。



金運

大きな波はなく、穏やかな金運の日です。1つだけ気をつけるといいのは、ストレスによる散財。心や体が疲れたと感じたら、ほんの数分でもOKですから休憩を。それから、運動やおしゃべりも、お金を守る味方になってくれます。



ラッキーアイテム：花束



ラッキーカラー：ワインレッド

【12位】牡牛座 総合運：★☆☆☆☆

自分の心身と真心を持って向き合うことができる日です。たとえ忙しくても、食事の時間をしっかりと確保すると、自分をいたわってさらに健康になることができそう。食事中はテレビやスマホなどを見ないことも、ポイントです。



恋愛運

仲の良い友達とおしゃべりをしたり、長く続けている趣味に没頭したりしていると、恋の出会いに近づく話が舞い込みそう。慌てず着実に話を進めてみて。恋の相手がいる場合は、一緒に楽しめる遊びが絆を深める味方です。



金運

｢こんなところに、こんないい物を売っているなんて！｣と、嬉しいびっくりがありそうな金運。センスや趣味が違う友達と買い物の話をすると、掘り出し物に近づけそう。また、気軽に買える値段の商品を探すことも、運気を生かすポイント。



ラッキーアイテム：マスク



ラッキーカラー：アイボリー