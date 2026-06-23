家庭で眠っている文房具を集めて、必要な子どもたちに届ける取り組み「スタディドライブ」が、福岡県内の企業で始まりました。新たな持ち主のもとに、文房具と“優しい気持ち”が届けられます。

■森野里奈記者

「こちらのスーパーの入り口にある箱の中には、ノートや鉛筆などの文房具が入っています。」



6月22日から福岡県内のエフコープで始まった「スタディドライブ」。





使う予定がない文房具を寄付で募り、必要とする子どもたちに届ける取り組みです。エフコープはこれまで、食料品を寄付する「フードドライブ」を続けてきましたが、子どもたちを支援する団体からの要望を受け、去年10月、「スタディドライブ」をスタートさせました。

この時の取り組みでは、予想を大きく超えるおよそ3800点のペンやノートなどが集まり、子どもたちに届けられたということです。



■森野記者

「寄付されたものの中には新品のノートや鉛筆などがありますが、こちらは彫刻刀です。このように使用済みでも寄付できるものがあります。」

「スタディドライブ」で受け付けるのは新品の文房具が主ですが、絵具や習字、裁縫のセットなどは使用済みで名前が書かれていても寄付できます。



6月23日、鉛筆や蛍光ペンなどを持ってきた人は。



■寄付をした人

「子どもが成長して学生ではなくなったので、持ってきました。小学生、中学生、幼稚園生が使ってくれたらいいなと思います。」



■エフコープ生活協同組合・向居秀文さん

「受け取った子どもたちから、とてもよかった、うれしいという声をもらいました。もっと多くの子どもたちに学用品を届けていきたいと思っています。」



子どもたちの笑顔をつなぐ「スタディドライブ」の取り組み。



県内のエフコープ14店舗では6月28日まで、支所など33か所では6月26日まで寄付を受け付けています。



集まった文房具は、県内のフードバンクを運営する団体などを通して、7月下旬から子どもたちに届けられる予定です。