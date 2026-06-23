葉加瀬太郎 （C）ORICON NewS inc.

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　ヴァイオリニストの葉加瀬太郎が、22日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜　後9：00）に出演。全国各地の公演先でラーメンを食べ歩いているという大のラーメン好きである葉加瀬も食べたことがなかった取材拒否＆テレビ初登場のラーメン店が登場した。

【写真】テレビ初登場！葉加瀬太郎も絶賛した新感覚ラーメン

　番組では、葉加瀬がこれまでに訪れたイチオシラーメン店を“推し麺”巡礼MAPとともに紹介。葉加瀬が尊敬するラーメン評論家で年間700杯以上ラーメンを食べているという“らーめん官僚”ことかずあっきぃを迎え、各店の魅力を徹底解説した。

　番組終盤には、今年3月にオープンしたばかりの東京・八王子の店『開王』が登場した。“皿豚骨”と呼ばれる汁なしでも汁ありでもないような新感覚のラーメンだった。

　ラーメンをすすった葉加瀬は「ウマいねぇ」と話し「豚骨の香りがどんどん押し寄せてくる。しょうゆの塩味と豚骨の油が一緒になって、パルミジャーノチーズの香りみたいなのがしない？」と絶賛。他の共演者も同調し「カルボナーラ感もなんとなくある」と話していた。葉加瀬は「今まで食ったことのないラーメン」と太鼓判を押した。