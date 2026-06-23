子どもたちに建設業の魅力を知ってもらおうという体験会が大仙市の認定こども園で開かれました。



園児たちは工事現場などで活躍する建設機械の操作を体験し、大きさと力強さを実感しました。



「じゃあ、よーいスタート。わっしょい、わっしょい」



60人を超える園児たちがみんなで力を合わせて引っ張ったのは…。



土砂などを運ぶ重さ4トンのトラックです。



「いった！いった！いった！頑張って頑張って！やったーー！拍手♪すごーい！！」





体験会は、建設業の魅力を子どもたちに知ってもらおうと仙北建設業協会と県の仙北地域振興局が開きました。大仙市の認定こども園「なかせんワイワイらんど」の年長と年中の園児が、工事現場などで活躍する建設機械の操作を体験しました。「引っ張ればほら、前の方が上がってくるから、逆にこれを押すと下がる」園児たちは普段は触れる機会が少ない建設機械に乗るなどして、その大きさと力強さを実感しました。「よしっがんばって上げろ！せーの！はい、動きません」「持ち上げます。いい、見ててね。おおーーー！すごーい！力持ち！すごーい！！」園児「楽しかった！」園児「かっこいい」園児「レバーとか引くところが楽しかった」仙北建設業協会 佐藤達也さん「採用を募集してもまったく応募がないような状況が何年も続いているので、どこの会社も人手不足で困っている状況です」「もっと身近に感じてもらっていろんな機械にふれてもらって少しでも興味を持ってもらえるような体験になればいいなと思ってます」深刻な人材不足を背景に、建設業界では担い手の確保が喫緊の課題となっています。仙北建設業協会は、秋には小学校でも体験会を行うことにしていて、今後も建設業の魅力を幅広い世代に伝えていきたい考えです。※6月23日午後6時15分のABS news every.でお伝えします