人気タレント、うつ病を告白「18歳の時に診断されて精神科にも10年通ってます」「公表は控えてたけど」
マルチタレントの阿波みなみさんは6月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。うつ病であることを告白し、現在のつらい状況を明かしました。
【投稿】阿波みなみ、うつ病を告白
また、「それでも支えになってるのがファンの皆さんです」とファンへ感謝を述べ、「公表は控えてたけど最近はXも更新できなくて心配かけたくなくて公表しました。こんな時もあるよね。って分かってるけど」「もっと強くなれればなあ。ああ、しんどいね」と、正直で切実な心境をつづりました。
ファンからは、「ムリしたらあかんで あんたマジメなんやって」「けど、こうやって心配してくれる人はたくさんいてリアルでも多分いるんだろう」「生きててくれて、ありがとうございます」「無理せず、頑張らず、マイペースで」「人気商売は辛いこと多いし大変ですよね」「今日も生きてて偉いね」「落ち込む時があっていいよ〜！！」「強くなる必要はない 自分らしく行くのが一番」など、さまざまな声が上がっています。
【投稿】阿波みなみ、うつ病を告白
「生きててくれて、ありがとうございます」阿波さんは「実はわたしは『うつ病』です。18歳の時に診断されて精神科にも10年通ってます。最近はずっと鬱です。何をしてても楽しくなくて何をして生きるのが正解なのか分からない」と投稿し、10代から続くうつ病との闘いを公表しています。
ファンからは、「ムリしたらあかんで あんたマジメなんやって」「けど、こうやって心配してくれる人はたくさんいてリアルでも多分いるんだろう」「生きててくれて、ありがとうございます」「無理せず、頑張らず、マイペースで」「人気商売は辛いこと多いし大変ですよね」「今日も生きてて偉いね」「落ち込む時があっていいよ〜！！」「強くなる必要はない 自分らしく行くのが一番」など、さまざまな声が上がっています。