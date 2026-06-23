22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏が、西武のドラフト1位・小島大河について言及した。

今江氏は「キャッチャーなんですけど、とにかくバッティングが良いんですよ」と小島を絶賛。「打てるキャッチャーはなかなか出てこないんですけど、バッティングのスイングが非常にシンプル。お手本のようなバッティングをしてくれるので、いろんな打ち方があるんですけど、非常にシンプルで分かりやすいというか、答えが出しやすいスイングをしている。打率も残せそうだなと」と、今江氏は小島の打撃を高く評価した。

守備については「プロ野球の世界に入ってくれば大変です。そんなに甘くないですよね。なので、ここは経験しながら、ブロッキング、送球もありますけど、配球もある。考えすぎてバッティングに影響しちゃうんですよ」と指摘。「バッティングは良いものを持っているので、バッティングはバッティング、守備は守備と切り替えながら、なかなか難しいんですけど、頑張ってほしいですね」と、攻守での活躍に期待した。

小島はプロ1年目の今季ここまで43試合に出場して、打率.265、2本塁打、9打点の成績を残している。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』