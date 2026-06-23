シナモロールの「大きなぬいぐるみ」登場！ 一緒に眠っているような気分が味わえる“すやすやサイズ”
サンリオ人気キャラクターのシナモロールをモチーフにした大きなぬいぐるみ「サンリオキャラクターズ With my friend！ 大きなぬいぐるみ むにゃむにゃシナモロール」の予約受付が、6月19日（金）から、タカラトミーモールで開始された。
【写真】口元の刺しゅうもポイント！ こだわり満載のぬいぐるみの詳細
■2027年に25周年を迎えるシナモロール
今回タカラトミーアーツより発売される「サンリオキャラクターズ With my friend！ 大きなぬいぐるみ むにゃむにゃシナモロール」は、シナモロールのすやすやと眠っている愛らしい姿をダイナミックに立体化した商品。
夢の中の“むにゃむにゃ”感溢れるビジュアルは、2020年2月に公式Xアカウントから発信されたイラストを元に、無防備で安心感ある表情を再現。口元の刺しゅうなど細部にもシナモロールらしさを追求し、丁寧なつくりとなっている。
また、シナモロールと一緒に眠っているような気分が味わえるように抱きしめやすい絶妙な大きさの“すやすやサイズ”に仕上げているほか、耳の内側に自身の頭をのせるシーンを考慮して耳の柔らかさにもこだわっているという。
なお、予約受付期間は6月19日（金）12時00分〜8月31日（月）23時59分で、1会計につき10個まで。申込数が上限に達し次第、予定より早期に受付終了となる場合があるため、早めのチェックが必要だ。
【写真】口元の刺しゅうもポイント！ こだわり満載のぬいぐるみの詳細
■2027年に25周年を迎えるシナモロール
今回タカラトミーアーツより発売される「サンリオキャラクターズ With my friend！ 大きなぬいぐるみ むにゃむにゃシナモロール」は、シナモロールのすやすやと眠っている愛らしい姿をダイナミックに立体化した商品。
また、シナモロールと一緒に眠っているような気分が味わえるように抱きしめやすい絶妙な大きさの“すやすやサイズ”に仕上げているほか、耳の内側に自身の頭をのせるシーンを考慮して耳の柔らかさにもこだわっているという。
なお、予約受付期間は6月19日（金）12時00分〜8月31日（月）23時59分で、1会計につき10個まで。申込数が上限に達し次第、予定より早期に受付終了となる場合があるため、早めのチェックが必要だ。