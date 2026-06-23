「２トップ任せ」驚きの分析力を発揮した森保ジャパン戦士は？ 自身の“スウェーデン攻略法”を明かす【W杯】

「２トップ任せ」驚きの分析力を発揮した森保ジャパン戦士は？ 自身の“スウェーデン攻略法”を明かす【W杯】