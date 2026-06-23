日本代表が手にした「アドバンテージ４」。３位順位表が示す”決勝トーナメント進出への優位性”【W杯】
北中米ワールドカップでは、各グループの上位２チームに加え、３位チームのうち成績上位８か国が決勝トーナメントに進出する。
そのため、グループリーグでは順位だけでなく、「３位ランキング」でどの位置につけるかも重要になる。そんななか、日本はオランダと２−２で引き分け、チュニジアに４−０で快勝。２試合を終えて勝点４を積み上げている。
この勝点４が、実は非常に大きい。６月22日時点の３位ランキングを見ると、上位８か国は以下のようになっている。
１位 スウェーデン 勝点３（得失点差０）
２位 スコットランド 勝点３（得失点差０）
３位 アルジェリア 勝点３（得失点差−２）
４位 パラグアイ 勝点３（得失点差−２）
５位 カーボベルデ 勝点２（得失点差０）
６位 ベルギー 勝点２（得失点差０）
７位 ポルトガル 勝点１（得失点差０／１試合消化）
８位 チェコ 勝点１（得失点差−１）
多くのチームが勝点１から勝点３にとどまっている。つまり日本は、仮に最終戦のスウェーデン戦に敗れてグループ３位となっても、勝点４を保持したまま３位ランキングに加わることになる。
もちろん今後、各組の最終節で順位は変動する。しかし現状を見る限り、勝点４は３位通過ラインを大きく上回る可能性が高い数字だ。実際、勝点１や２のチームは最終節で勝利が必要となり、勝点３のチームも引き分けでは足りないケースが出てくる。
一方の日本は違う。スウェーデン戦で引き分け以上なら２位以内確定。仮に敗れても、勝点４という大きな保険を持っている。
オランダとのドロー、チュニジア戦の４ゴール。その成果は単なる勝点４（得失点差＋４）ではない。決勝トーナメント進出を大きく引き寄せる「アドバンテージ４」なのである。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
そのため、グループリーグでは順位だけでなく、「３位ランキング」でどの位置につけるかも重要になる。そんななか、日本はオランダと２−２で引き分け、チュニジアに４−０で快勝。２試合を終えて勝点４を積み上げている。
この勝点４が、実は非常に大きい。６月22日時点の３位ランキングを見ると、上位８か国は以下のようになっている。
２位 スコットランド 勝点３（得失点差０）
３位 アルジェリア 勝点３（得失点差−２）
４位 パラグアイ 勝点３（得失点差−２）
５位 カーボベルデ 勝点２（得失点差０）
６位 ベルギー 勝点２（得失点差０）
７位 ポルトガル 勝点１（得失点差０／１試合消化）
８位 チェコ 勝点１（得失点差−１）
多くのチームが勝点１から勝点３にとどまっている。つまり日本は、仮に最終戦のスウェーデン戦に敗れてグループ３位となっても、勝点４を保持したまま３位ランキングに加わることになる。
もちろん今後、各組の最終節で順位は変動する。しかし現状を見る限り、勝点４は３位通過ラインを大きく上回る可能性が高い数字だ。実際、勝点１や２のチームは最終節で勝利が必要となり、勝点３のチームも引き分けでは足りないケースが出てくる。
一方の日本は違う。スウェーデン戦で引き分け以上なら２位以内確定。仮に敗れても、勝点４という大きな保険を持っている。
オランダとのドロー、チュニジア戦の４ゴール。その成果は単なる勝点４（得失点差＋４）ではない。決勝トーナメント進出を大きく引き寄せる「アドバンテージ４」なのである。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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