28歳“フリー”グラドル、衝撃の“ジャージブラ”カット 生活感あるシチュエーションで大胆な姿に
グラビアアイドルの葉月つばさ（28）が、22日発売の『週刊プレイボーイ』27号（集英社）のグラビアに登場する。
【写真】黒ランジェリー姿の葉月つばさ
葉月は、1998年6月16日生まれ、青森県出身。グラビアアイドルとしてフリーで活動する一方、成人向けマンガ雑誌『COMIC快楽天』（ワニマガジン社）でコラム連載を手がけ、イラストやマンガ執筆など幅広い分野で活動している。
今回は生活感を感じさせるシチュエーションで、ランジェリーを着用せず、素肌に直接ジャージを着たカットなどを公開。抜群のスタイルを披露している。
同号の表紙&巻頭グラビア&DVDには一ノ瀬瑠菜。ほか山岡雅弥、三田悠貴、古川杏、穂波あみが登場する。
【写真】黒ランジェリー姿の葉月つばさ
葉月は、1998年6月16日生まれ、青森県出身。グラビアアイドルとしてフリーで活動する一方、成人向けマンガ雑誌『COMIC快楽天』（ワニマガジン社）でコラム連載を手がけ、イラストやマンガ執筆など幅広い分野で活動している。
今回は生活感を感じさせるシチュエーションで、ランジェリーを着用せず、素肌に直接ジャージを着たカットなどを公開。抜群のスタイルを披露している。
同号の表紙&巻頭グラビア&DVDには一ノ瀬瑠菜。ほか山岡雅弥、三田悠貴、古川杏、穂波あみが登場する。